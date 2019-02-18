18 Şubat 2019 Pazartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:23Güneş 07:48Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:48Yatsı 20:08
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 102.715 0.57
  • Altın: 224,996 0.48
  • Dolar: 5,2857 0.03
  • Euro: 5,9780 0.40

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

»
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz

Erdoğan, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde, yeni askerlik sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

"Herkes bedelli askerliğe başvurabilecek"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

"Askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor." dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyizTüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onları zindan edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.
Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyorGelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyorManisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde muhtar adayı olan Serap Sarı, kapı kapı dolaşarak 23 yıl önce gelin geldiği köydeki komşularından destek istiyor.
AK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyorAK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyorAK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyor
Gül: AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdırGül: AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdırAdalet Bakanı Gül, "AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar." dedi.
Yıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyorYıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyorTBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa dilekçesini bugün sunması bekleniyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'nun toplanmasının ardından istifa sürecinin başlaması ve 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nın belirlenmesi planlanıyor
  • Listeler revize edildi, liderlerin onayı bekleniyor18 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
  • Erdoğan: Güvenli bölge kontrolümüzde olmalı16 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
  • CHP'de ses getirecek istifa!16 Şubat 2019 Cumartesi 06:25
  • Bakan Berat Albayrak'tan 'ittifak' açıklaması!15 Şubat 2019 Cuma 15:31
  • İYİ Parti'den yeni seçim kararı!15 Şubat 2019 Cuma 14:49
  • 'Hükümetimiz pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi'15 Şubat 2019 Cuma 12:58
  • 100 bin işçiye kadro umudu15 Şubat 2019 Cuma 09:10
  • AK Partiden '14 Şubat' paylaşımı15 Şubat 2019 Cuma 08:44
  • 'İstikrarı güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız'15 Şubat 2019 Cuma 08:44
  • CHP'de 8 aday daha açıklandı15 Şubat 2019 Cuma 08:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri