CHP'de bir kritik istifa haberi

Kozay’ın istifa gerekçesinin meclis üyeliği listelere karıştırılmaması ve parti dışındaki unsurlara tanınan kontenjanlar olduğu öne sürüldü. Emrah Kozay telefonlara yanıt vermezken, CHP’li milletvekillerinin de liste mutabakatından çekildiği öğrenildi. Listelerin tek elden yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

MİLLETVEKİLLERİ DE TEPKİLİ

Öte yandan il Başkanı Emrah Kozay’ın istifasına kadar varan CHP’de tüm ilçelere ait meclis üyeliği aday listeleri krizinin bir parçası da Adana milletvekilleri.

Haberde CHP Genel Merkezi’nden akşam saatlerinde ayrılan Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin’in, listelerin tek elden hazırlanmasına tepki gösterdiği aktarıldı.

Genel Merkezin listelerin ortaklaşa hazırlanması talimatının yerine getirilmediği gerekçesiyle 4 milletvekilinin mutabakattan çekilme kararı aldığı belirtildi.

Barut, Sümer, Bulut ve Şevkin’in şu anda Ankara’da durum değerlendirmesi yaptığı da edinilen bilgiler arasında.