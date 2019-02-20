Gençlik kolları isyan etti!



GİRİŞ 20.02.2019 04:41 GÜNCELLEME 20.02.2019 04:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları, genç adayların belediye meclis aday listelerinde yer almamalarına tepki gösterdi. Gençlik Kolları tarafından yayınlanan bildiride, "Sadece bayraklama ve afiş asma zamanı akıllara gelip, temsiliyete geldiğinde unutulmaya karşı mücadelemiz sürecektir" denildi.

"Belediye Meclisi Aday Listelerinin YSK'ye bildirilmesine kısa bir süre kala önümüze çıkartılan tabloya karşı açık tavrımız ve İstanbul Gençlik Kolları olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çağrımızdır:

1- Genel Merkezimiz bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz gücünü oluşturan Gençlik Kolları olarak sadece bayraklama ve afiş asma zamanı akıllara gelip, iş gerekli mecralarda temsiliyet noktasına geldiğinde unutuluyor olmamıza karşı olan mücadelemiz terimizin son damlasına kadar sürecektir. Önümüzdeki bu önemli süreçte, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde hakkın haklıya verilmesi için fikirlerimizi ve varlığımızı sonuna kadar savunacağız!

2- Bir yandan gençlerin ve kadınların oyuna talip olup, öte yandan tepeden inme listelerle, durmaları gerektiği yeri işaret edenlerin çektiği o şeritlerin ardında durmayacağız. Örgütü ilerletecek olan, partiyi iktidara taşıyacak olan dışarıdan devşirme adaylar değil, liyakat ve özveri sahibi olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetiştirdiği emekçi gençleridir!

3- Cumhuriyetimizin savunucusu, ilericilik iddiasındaki partimiz bu ülkenin aydınlık yarınlarını kuracak olan biz gençlere öncelikle örgütte hakkımız olan temsiliyetleri teslim ederek sahip çıkmalıdır.

4- Her seçimde dile getirilen genç nüfusun oylarının önemi doğrultusunda partimizin politikasını şekillendirmesi ve bu doğrultuda gençlere yer açılması meşru olandır! Bizler, her şeyin en iyisini bildiğine inananların safında durmak için değil; kendi sözümüzü korkmadan, usanmadan söylemek için buradayız!

5- Belediye meclisi adaylıkları ve diğer seçimlerde adaylar belirlenirken genç aday adayı arkadaşlarımızın hangi kriterler doğrultusunda listelere yazılmadığı veya liste sonlarına yazıldığının belirtilmesini talep etmekteyiz.

6- Gecemizi gündüzümüze katarak, yeri geldiğinde okulumuzdan yeri geldiğinde sosyal hayatımızdan feragat ederek, en açılmaz kapıları aşındırarak kazandığımız %20 temsiliyet hakkına uyulması bizler için elzemdir. Temsiliyet hakkımızdan vazgeçmeyeceğimiz, geriye bir adım atmayacağımız ciddiyetle bilinmelidir.

Bizler inanıyoruz ki; kuruluş ve kurtuluşun partisi olan partimiz, gençlerine sahip çıkarak Mart'ın sonunu bahar yapacaktır!

Dev çınarın genç filizleri budanmayacak, 31 Mart ülkemiz gençliğine bayram olacaktır.

Bu bayramın mimarları da bu partinin öz evlatları, biz gençler olacağız!

Son kez adaylarımızı ve yöneticilerimizi partimizin anayasası tüzüğümüze uymaya çağırıyoruz!"