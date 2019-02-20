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Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak

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Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak
17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu. AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak.
Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak

17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı oldu.

AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak.

TBMM Başkanlığı koltuğunu bırakan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. AK Parti Ankara'dan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi, Aydın'da yine aynı şehrin milletvekili Mustafa Savaş'ı aday gösterdi.

CHP'de ise Bolu Belediye Başkan adayı yine aynı ilin milletvekili Tanju Özcan, İzmit Belediye Başkan adayı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, Ordu Belediye Başkan adayı Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.

En fazla belediye başkan adayı milletvekilinin yer aldığı parti ise HDP oldu; 6 milletvekili yerel seçimlerde adaylığını açıkladı.

Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığı için yarışacak.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, seçim bölgelerinden aday oldu.

Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti.

 

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