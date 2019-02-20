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İDDEF'ten Yemen'e yardım

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İDDEF'ten Yemen'e yardım
"Yemen'e Acil Yardım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Yemen'de ihtiyaç sahibi 2 bin 90 muhtaç aileye gıda yardımı yapıldı.
İDDEF'ten Yemen'e yardım İDDEF'ten Yemen'e yardım İDDEF'ten Yemen'e yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı ve 25 milyon kişinin acil yardıma muhtaç olduğu Yemen'de 2 bin 90 aileye gıda yardımında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yemen'e Acil Yardım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında üçüncü etap yardım çalışmasının, ülkenin Marib şehrinde bin 620 aileye sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıtılarak sürdüğü belirtildi.

Savaş öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Marib'in nüfusunun göç dalgalarıyla 3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, Yemenli göçmenlerin derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ve acil yardım beklediği anlatıldı.

Açıklamada, gıda yardımı dağıtımı esnasında Türkiye'ye teşekkür eden ve gözyaşı döken Yemenli bir kadının, "Bizler Marib'den geldik. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri yüceltsin. Bizler böyle bir hal üzereydik ki Allah'tan başka bizim durumumuzu bilen yoktu. Allah sizlerden razı olsun, bizleri ölümden kurtardınız." dediği aktarıldı.

İlk etap temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını Hadramut bölgesinin Tarim şehrinde 200 aileye, ikinci etabı Marib'de 270 aileye yapan İDDEF, üçüncü etap yardım çalışmasını ise bin 620 aileye ulaşarak gerçekleştirdi. İDDEF'in toplamda şu ana kadar 2 bin 90 muhtaç aileye gıda kolisi dağıttığı ve yardım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hayırseverlerin zekat bağışlarını da gıda kolisi olarak bölgeye ulaştıran İDDEF'in ayrıca Yemen için bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının kesimini de gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hayırseverler, gıda kolisi ve kurban bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

 

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