Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği var

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Kocamaz ve İyi Parti'den "kumpas" açıklamaları gelirken, iki seçenekten söz ediliyor.

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, 31 Mart seçimlerine katılacak olan aday listesini saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK yetkilileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi. Burhanettin Kocamaz sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada parti içinden engel çıkarıldığını öne sürerek "Parti içinden vurulduk" mesajı yayınladı.

MERSİN İL YÖNETİMİ GÖREVİNDEN ALINDI

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Yaşanan gelişmeyle ilgili olarak İYİ Parti genel merkezinden yapılan sert bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

"BU BİR İHMAL DEĞİLDİR, SORUMSUZLUK DA DEĞİLDİR"

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir" denilen açıklamada devamla şu satırlara yer verildi: " Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.-Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur.İl Başkanı görevinden alınmıştır.Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur".

Kocamaz'ın adaylığının kabul edilmemesi üzerine partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı.

KOCAMAZ: PARTİ İÇİNDEN VURULDUK

Parti içinden engel çıkarıldığını öne süren Burhanettin Kocamaz ise sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada "parti içinden vurulduk" ifadelerini kullandı.

Kendisine destek vermek üzere belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kocamaz, olayın "kumpas" olduğu iddiasını dile getirdi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını ve mücadelesinin bitmediğini söyleyen Kocamaz, "Provokasyonlara gelmeyin" uyarısında bulundu.

"İKİ SEÇENEK VAR"

Kocamaz krizini yazan gazeteci Muharrem Sarıkaya, "Kocamaz'ın aday gösterilmesi için iki gün içinde uygulamaya konulacak iki seçenek var" dedi:

Birincisi İYİ Parti'nin de beklentisi...

"Komploya uğramış olmanın yarattığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için CHP'nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'in adaylıktan çekilip, yerine Kocamaz'ın CHP'den aday gösterilmesi..."

İkincisi ise adaylık başvurusu yapan Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi ile görüşmelerde bulunup, bu partilerin adaylarının geri çekilmesi ve Kocamaz'ın o partilerden birinden aday gösterilmesi...