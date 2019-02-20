20 Şubat 2019 Çarşamba15 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:21Güneş 07:46Öğle 13:23İkindi 16:20Akşam 18:50Yatsı 20:10
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 101.742 0.01
  • Altın: 228,342 0.26
  • Dolar: 5,2909 -0.09
  • Euro: 5,9981 -0.03

Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği var

»
MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Kocamaz ve İyi Parti'den "kumpas" açıklamaları gelirken, iki seçenekten söz ediliyor.
Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği var
Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği var Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği var Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği var

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, 31 Mart seçimlerine katılacak olan aday listesini saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK yetkilileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi. Burhanettin Kocamaz sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada parti içinden engel çıkarıldığını öne sürerek "Parti içinden vurulduk" mesajı yayınladı.

MERSİN İL YÖNETİMİ GÖREVİNDEN ALINDI

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Yaşanan gelişmeyle ilgili olarak İYİ Parti genel merkezinden yapılan sert bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

"BU BİR İHMAL DEĞİLDİR, SORUMSUZLUK DA DEĞİLDİR"

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir" denilen açıklamada devamla şu satırlara yer verildi: " Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.-Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur.İl Başkanı görevinden alınmıştır.Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur".

Kocamaz'ın adaylığının kabul edilmemesi üzerine partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı.

KOCAMAZ: PARTİ İÇİNDEN VURULDUK

Parti içinden engel çıkarıldığını öne süren Burhanettin Kocamaz ise sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada "parti içinden vurulduk" ifadelerini kullandı.

Kendisine destek vermek üzere belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kocamaz, olayın "kumpas" olduğu iddiasını dile getirdi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını ve mücadelesinin bitmediğini söyleyen Kocamaz, "Provokasyonlara gelmeyin" uyarısında bulundu.

"İKİ SEÇENEK VAR"

Kocamaz krizini yazan gazeteci Muharrem Sarıkaya, "Kocamaz'ın aday gösterilmesi için iki gün içinde uygulamaya konulacak iki seçenek var" dedi:

Birincisi İYİ Parti'nin de beklentisi...

"Komploya uğramış olmanın yarattığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için CHP'nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'in adaylıktan çekilip, yerine Kocamaz'ın CHP'den aday gösterilmesi..."

İkincisi ise adaylık başvurusu yapan Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi ile görüşmelerde bulunup, bu partilerin adaylarının geri çekilmesi ve Kocamaz'ın o partilerden birinden aday gösterilmesi...

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adaylık parasını yatıramayınca evrakları yaktıAdaylık parasını yatıramayınca evrakları yaktıAntalya’nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yatırılması gereken bin 240 TL’yi yatıramayınca gözyaşlarına boğulup evraklarını yaktı.
Başvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği varBaşvuruda gecikilince aday olamayan Kocamaz'ın iki seçeneği varMHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Kocamaz ve İyi Parti'den "kumpas" açıklamaları gelirken, iki seçenekten söz ediliyor.
Kocamaz'dan adaylığıyla ilgili açıklamaKocamaz'dan adaylığıyla ilgili açıklamaMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, adaylık başvurusunun geç yapılması, "Yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk." dedi.
Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacakYerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu. AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak.
Gençlik kolları isyan etti!Gençlik kolları isyan etti!CHP İstanbul Gençlik Kolları, sadece afiş asma zamanı akıllara gelip, temsiliyete gelince unutuluyoruz siteminde bulundu.
CHP'de DSP paniği!CHP'de DSP paniği!Kılıçdaroğlu’nun CHP’de uyguladığı tek adam rejimi ve mezhepçi politika sol siyaseti yeni arayışlara itti. Aday belirlemede yaşanan taraflı tutum parti vitrinindeki önemli siyasetçileri solda yeni cazibe merkezi haline gelen DSP’ye yöneltti.
  • CHP'de bir kritik istifa haberi19 Şubat 2019 Salı 09:39
  • Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz18 Şubat 2019 Pazartesi 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı18 Şubat 2019 Pazartesi 09:18
  • Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor18 Şubat 2019 Pazartesi 08:53
  • AK Parti adayı Zeybekçi'nin şarap vaadine tepkiler sürüyor18 Şubat 2019 Pazartesi 08:35
  • Gül: AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdır18 Şubat 2019 Pazartesi 08:28
  • Yıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyor18 Şubat 2019 Pazartesi 08:22
  • Listeler revize edildi, liderlerin onayı bekleniyor18 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
  • Erdoğan: Güvenli bölge kontrolümüzde olmalı16 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
  • CHP'de ses getirecek istifa!16 Şubat 2019 Cumartesi 06:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri