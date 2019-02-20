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"Ara vermedin 3 çocuk daha yapmak istiyoruz"

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"Ara vermedin 3 çocuk daha yapmak istiyoruz"
İlk bebekleri Hamza'yı kucağına alan yıldız futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, çocuk sevgisini anlattı: "2, 3 ve 4'ü en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz..."

Topçu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, anne olduktan sonra ilk kez Şamdan Plus dergisi için objektif karşısına geçti. Turan, röportajda eşi ve evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

İşte o açıklamalar:

"Saf, aldatılan ve bunlara susan kadın konumuna düşürüldüm ama böyle şeyler yok. Arda’ya güvenmeseydim ya da Arda bana güvenmeseydi bu evlilik hiçbir zaman gerçekleşmezdi.

İnsanların “Arda çapkın, Arda şunu yaptı, bunu yaptı” demeleri beni ilgilendirmiyor. Ben kocamın neyi yapıp neyi yapmadığını herkesten iyi biliyorum.

Bizi evliliğe götüren, evliliğimizi bozamayan ve evlilik öncesinde de ayrılmalarımıza rağmen tekrar bir araya getiren şey aşktır. Üstüne basa basa söylemek istiyorum, bizi bir arada tutan şey karşılıklı aşk ve tutkudur.

Biz evlenmeden önce Arda derdi ki “Bir gün bir oğlumuz olursa, ben Allah’a söz verdim ve Hz. Hamza’dan dolayı adını Hamza koyacağım."

Arda ile ilk çıkmaya başladık ve Arda’ya dedim ki “Ben 4-5 çocuk istiyorum.” O da “O zaman benim çok çalışmam lazım” dedi. Hamza’yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz.

Ben görselliğe, güzelliğe, bakıma, dişiliğe önem veren bir insanım. Tırnağımdaki ojenin ucunun bozulmasını bile istemem, çok bakımlıyımdır.

Arda’nın eli çok açıktır. Allah bozmasın güzel bir kazancı var. Ben eşiyim, yani bana hediye almasından daha doğal ne olabilir ki?"

 

 

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