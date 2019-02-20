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Ölü bulundu: Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

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Antalya'da bir süredir ormanlık alanda yaşayan Bayram Ünal (53) ölü bulundu. Ünal'ın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı.
Ölü bulundu: Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı
Ölü bulundu: Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı Ölü bulundu: Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı Ölü bulundu: Cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

Antalya'da bir süredir ormanlık alanda yaşayan Bayram Ünal (53) ölü bulundu. Ünal'ın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı.

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Başında kan izine rastlanan cesedin Bayram Ünal'a ait olduğu belirlendi. Ünal'ın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü.

Bayram Ünal'ın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

 

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