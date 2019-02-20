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Bahçeli 'AK Parti' yapsın deyip ekledi: Yıldırım gibi çakar!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP'yi takip eden gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli 'AK Parti' yapsın deyip ekledi: Yıldırım gibi çakar!
Bahçeli 'AK Parti' yapsın deyip ekledi: Yıldırım gibi çakar! Bahçeli 'AK Parti' yapsın deyip ekledi: Yıldırım gibi çakar! Bahçeli 'AK Parti' yapsın deyip ekledi: Yıldırım gibi çakar!

MHP lideri Devlet Bahçeli toplantıda 31 mart seçimi için cumhur ittifakı formülünü bir kez daha hatırlattı. Bahçeli, ''X+Y eşittir Z, zafer ise en az yüzde 52... Cumhur İttifakı bir zafer elde etmeye kararlı'' dedi.

 

MHP lideri Devlet Bahçeli hem Cumhur İttifakı hem de MHP'nin adayları ile ilgili son durumu paylaştı;

* Toplam belediye sayısı 1389
* İlan edilen belediye 851
* Cumhur ittifakı 538

 

Bahçeli, belediye meclis üyeliklerinin dağılımı konusunda 2014 yerel seçim sonuçlarının emsal alındığını söyleyerek iki partide de dengeli ve adaletli bir yapılanma sağlandığını belirti. 

''ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR''

Bahçeli, aday belirleme sürecinde çekilen adaylarla ilgili liderlerin müdahalesinin olmadığını söyledi. Ortak miting konusunda ise planlamayı ''AK Parti yapmalı'' dedi.

Bahçeli konuyla ilgili "Eğer AK Parti isterse Ankara, İstanbul ve başka şehirlerde bizim de takvim uygun düşerse görüşülebilir. Aynen yeni kapıdaki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul'da 'yıldırım' gibi çakar…'' ifadelerini kullandı. 

Bahçeli süreç içerisinde MHP'nin hassasiyetlerinin de karşılandığını belirtti.

'KAPI AÇIK, GERİ DÖNÜN' ÇAĞRISI!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Ancak İYİ Parti'de listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Bahçeli bu gelişmeler sonrası hem Kocamaz'a hem de küskün MHP'lilere partiye dönün çağrısı yaptı.

Bahçeli, ''Kocamaz tecrübeli bir arkadaşımızdır. 17:25 itibariyle isminin verilmemesi düşündürücüdür. Kocamaz'a destek verenlerin gerçeği görerek Adana'daki davetimize yarından itibaren icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hali hazırda ülkede nefes alan her insanımıza açıktır ama nefes alan insanlar da virüs taşıyorsa ona da dikkat edeceğiz.'' dedi. 

'RAHATSIZLIĞI ÖRTMEK İÇİN KURULAN BİR TEZGAH'

Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin aday çıkarmamasının CHP içindeki Kemalist unsurların rahatsızlığını örtmek için kurulan bir tezgah olduğunu söyledi.

ARTAN GIDA FİYATLARINA DEĞİNDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli gıda fiyatları ile ilgili de ''Türkiye'nin ekonomisini siyaset türlüsüne dönüştürmenin manası yok'' diyerek 2001 krizini hatırlattı. Bahçeli ''Kemal Derviş o krizin mimarıydı'' dedi.

Yeni bir oyunun Türkiye üzerinden oynanmaya çalışıldığını söyleyen Bahçeli, ''Şimdi Kemal Derviş masada değil ama sureti masada gibi gözüküyor. Yeni yeni oyunlar, yeni yeni tezgahlar. Adına Trump mı derseniz ne derseniz deyin bir şeyler oluyor Türkiye’de… O sebepten dolayı bazıları bu gibi konulara alet olmasını çizilen senaryonun arkasını önünü görsün. Bunu soğanla, patlıcanla izaha kalkmasın. Yaşanan gerçekler vardır. Atılan bir anayasa kitapçığının nelere mal olduğunu şimdi soğanla, patlıcanla ilişkilendirerek Türkiye’yi anlaşılmaz bir ülke haline dönüştürmenin de bir manası yoktur.'' İfadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLMEDİ

Meclis Başkanlığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmediklerini dile getiren MHP lideri ''hiçbir isme rezervimiz'' yok dedi. Bahçeli ''MHP'nin siyasi bilardo topu gibi dolaşmasına fırsat vermemek için kimi istiyorlarsa aday göstersinler'' diye sözlerini sürdürdü.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Devlet Bahçeli, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ''Gürültüyle eve girerseniz evde kalanların hepsini uyandırırsınız. Bırak Türkiye sessiz ve derinden gitsin'' dedi.

BAHÇELİ'DEN DERBİ YORUMU

Koyu Beşiktaşlı olan Devlet Bahçeli'ye, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi de soruldu. Bahçeli, esprili bir şekilde ''berabere kalsınlar'' dedi.

Klasik araba tutkunu olan Bahçeli, ''06 BJK 001 plakalı bir aracım var, fırsat bulursam, Beşiktaş’taki seçim çalışmasına onunla gideceğim'' dedi. 

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