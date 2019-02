Albayrak: Çok ağır cezalar kesildi, devamı gelecek!

Tanzim satışlara sebep olan fahiş fiyatlamayla ilgili soruya cevap veren Albayrak, tanzim satışın fikir babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade ederek, talimat gelir gelmez harekete geçildiğini söyledi.

Albayrak, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"HER GÜN 4 MİLYON ÜRÜNÜN FİYAT HAREKETLERİNİ AN BE AN TAKİP EDİYORUZ"

Ocak ayının ikinci yarısından sonra bu süreci detaylı inceledik. Ciddi bir big-data alt yapısı kurduk. Fiyatlama noktasında günde 4 milyon ürünü takip ediyoruz her gün. Büyük bir merkez kurduk. Rakamları anında görüyoruz.

"FİYATLARDAKİ HAREKET BİR ANDA BAŞLADI"

Baktık ki, koordineli bir hareketlenme var fiyatlarda. 1-2 ürün değil. Bahanesi ne? Fırtına, yağmur, çamur... Eee? Bir de baktık ki, 3-5 bin dönüm sera zarar görmüş. Peki tüm Türkiye'de yüzde kaça denk geliyor? Binde 8'e... 5 liralık patlıcan 15 liraya, 6 liralık biber 25 liraya, 3 liralık domates 8 liraya, patates 8 liraya nasıl çıkar bir anda?

"FİYATLAR ÜZERİNDEN SİYASİ SAİKLE BİR SÜREÇ YÜRÜTÜYORLAR"

Daha sonra çok enteresan bir şey ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'daki iki hal, Ankara, Mersin, Antalya, Adana... Sadece fahiş fiyatlama değil, siyasi saikle bir süreç yürütüyorlar. Bu süreç, vatandaşın en temel ihtiyaçlarını vuruyor.

"TANZİM SATIŞIN FİKİR BABASI CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Biz de, halka hizmet şuurundan hareketle, oluşabilecek dengesizlikleri ve fırsatçılığı engelleyecek şekilde Bakanlar Kurulu'nda koordineli bir şekilde tanzim satış adımını attık. Tanzim satışın fikir babası da Cumhurbaşkanımızdır.

"İBRET-İ ALEM! FİRMALAR BELLİ, ÇOK AĞIR CEZALAR KESİLDİ, DEVAMI GELECEK!"

Gıdada bakıyorsunuz, kar hırsı mı, fahiş fiyatlama mı, siyasi motivasyon mu? Üçünü de gördüğümüz bir süreç yaşadık. Denetimlerin bir kısmı ortada. 1 liraya almış, 9 liraya satıyor. Raporlara baktık. Ticaret Bakanlığımız, vergi müfettişlerimiz gerekli adımları atacak. Firmalar belli, hepsi belli. Çok ağır cezalar kesildi. Daha yeni başladık. İbreti alem. Öyle bir şey yok!

Ortada mal yok diye bir durum söz konusu değil. Mal var, ürün var, fahiş bir şekilde spekülasyon yapıyorlar.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yasalar çerçevesinde, lisanstır, izindir vs. çok farklı cezalar söz konusu olabilecek. Şu ana kadar 2 milyondan fazla ceza kesildi ama bu daha başlangıç. Çok daha ağır cezalar gelecek.

Faturalar ortada. 1 liraya almışsın, faturalandırmışsın. Diyorsun ki "esas faturam o değil, vergi, KDV falan..." O da suç. "Yüzde 800 değil de 300 kar ettik" diyorlar. Özrü kabahatinden beter. Hem fahiş fiyatlama yapmışsın, hem vergi kaçırmışsın.

"VATANDAŞIN RIZKIYLA, SOFRASIYLA OYNATMAYACAĞIZ"

Bu vatandaşın rızkıyla, sofrasıyla oynatılmasına izin veremeyiz. Böyle bir devlet olmaz dünyanın hiçbir yerinde. Cumhurbaşkanımızın talimatının gereğini yere getirerek bu adımlar atıldı.

"NE OLDU? ÜRETİM BİR ANDA ON KATINA MI ÇIKTI?"

Üç günde fiyatlar üç katına çıkıyor da, bir günde nasıl yarıya iniyor? Ne oldu? Üretim on katına mı çıktı?

Özellikle gıda alanında, çok ciddi bir noktaya gidiyor Türkiye. Ülkemiz tarımda büyük devrimler de gerçekleştiriyor. Yeterli mi, değil.

"İthal ediyorlar" deniliyor. 2018 yılında Türkiye'nin tarım ihracatı 17.7 milyar dolar. İthalat ise 12.8 milyar dolar. Yaklaşık 5 milyar dolar dış ticaret fazla vermiş Türkiye.

"Tohum ithal ediyorlar" deniliyor. 2002 yılında 145 bin yerli tohum üretimi vardı, bugün 2018 rakamları itibariyle bu rakam 1 milyonu geçmiş.