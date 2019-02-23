Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmeni uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethiye'de vatandaşlara seslendi ve CHP'ye oy verecek vatandaşları uyardı: CHP'li kardeşlerim oyunu nereye attığını biliyor mu?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Uzun bir aranın ardından Fethiye'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin.

FETHİYE'DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ

Bugün Fethiye gerçekten bir başka güzel. Karşımda kabına sığmayan 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. Hem ilçe belediyesinde hem Fethiye belediyesinde çok büyük bir başarı yakalayacağız. Fethiye'de yeni bir başlangıç yapacağız.

31 Mart'ta destan yazmaya hazır mısın Fethiye? Bunun için gece gündüz sahada olmalıyız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı yaptık, bu ittifakı güçlü kılacağız. Pazara kadar değil mezara kadar yapacağız.

ONLAR KAÇTI BİZ KOVALADIK

Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek göreve geldiğimizde onu hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı, biz kovaladık ve yok ettik. Ama bu memleketi, bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevine yerleştirdik.

CHP'Lİ KARDEŞLERİM ATTIĞIN OY NEREYE GİDECEK BİLİR MİSİN?

Bu CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz. Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz.

CHP HİÇBİR DÖNEMİNDE BU DERECE KÖTÜ YÖNETİLMEMİŞTİR

Doğu'da ne söylüyorsak Batı'da da aynısını söyledik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor, neyin mücadelesini veriyor, onlar Ankara'da çıkar kavgası, liste kavgası veriyor. Nitekim bütün foyaları birer birer ortaya çıkmaya başladı.

Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Zillet İttifakı'nda eş başkanlar ne derse o oluyor. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü bir başka zaman yoktur. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.