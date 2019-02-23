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Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama!

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BDDK Başkanı Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz. İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." dedi.
Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama!
Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama!

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz. İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak. Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak." dedi.

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