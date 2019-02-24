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Eski CHP'li isimden olay itiraf!

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Eski CHP'li isimden olay itiraf!
Eski CHP Milletvekili Yarkadaş, 24 Haziran seçimi sonrası CHP yönetiminin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu açıkladı.
Eski CHP'li isimden olay itiraf! Eski CHP'li isimden olay itiraf! Eski CHP'li isimden olay itiraf!


24 Haziran seçim yenilgisi sonrası seçmenin ümidini kaybetmesi sonucu CHP yönetimi, Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurdu.

Halk TV'de CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimler, bu konuyu masaya yatırdı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, 24 Haziran seçimlerinden sonra partinin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu ve yardım istediğini açıkladı.

'GENEL MERKEZ'E 2 KEZ BRİFİNG VERDİLER'

Barış Yarkadaş konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük. Kızgın seçmeni nasıl sandığa getirebiliriz arayışı içindeler. Psikiyatrisler de gelip Genel Merkez'de, bu konuda bir brifing verdiler. Hatta 2 kez brifing verdiler." dedi.

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