Veysel Tiryaki, Yenimahalle için 232 proje açıkladı

Altındağ ilçesinde Hamamönü, Açıkhava Köy Müzesi gibi Türkiye projelerini hayata geçiren, 50 bin gecekonduyu kavgasız gürültüsüz dönüştüren Veysel Tiryaki, Ankara Yenimahalle ilçesi için yapacağı 232 projeyi açıkladı.

ATO Salonunda yapılan lansman sonrasında bir TV programında konuşan Tiryaki'nin en dikkat çekici projesi 1 milyon 400 bin metrekarelik Kent Çiftliği projesi oldu. Tiryaki ayrıca bir tane dahi olmayan sanat sokaklarından Yenimahalle'ye 3 adet yapacaklarını vurguladı. İşte Veysel Tiryaki'nin açıklamaları

ALTINDAĞ'DA 50 BİNİN ÜZERİNDE GECEKONDUYU KAVGASIZ VE GÜRÜLTÜSÜZ DÖNÜŞTÜRDÜK

Altındağ ilçesi, yüzde 95'leri bulan kaçak yapılarla kaplanan bir belediyeydi. İmar planlarının yapılmadığı bir belediyeydi. Böyle bir belediyeyi devraldım. Böyle bir yerde 50 binin üzerinde gecekonduyu kavgasız ve gürültüsüz yıkarak, gerçek anlamda kentsel dönüşüm yaptık. Tamımını uzlaşmayla yaptık.

Ankara'da en çok gelişen ilçesi Altındağ'dır. Son beş yıldır en çok ruhsat verilen belediyesi Altındağ'dır. Altındağ, en çok konut yapılan ilçe haline gelmiştir.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ BORCU OLMAYAN NADİR BİR KAÇ BELEDİYEDEN BİRİSİDİR

Altındağ belediyesi bugün itibariyle hiçbir kuruş borcu olmayan gerek Devlet gerek finans kurumları gerekse yurtdışı hibe kuruluşları dahil olmak üzere, Türkiye'nin borçsuz ender bir kaç belediyesinden birisidir. Bütün yatırımlarını kendi öz bütçesiyle yapmıştır. 15 yılda ayrıca bir çok konuda yatırım yaptık. 20'den fazla okul, camiler, karakol, her mahalleye sağlık tesisi, 50'den fazla kültür tesisi, 6 adet olümpil yüzme havuzu, tiyatro salonları, konferans salonları ve huzurevleri yapan bir belediyeyiz.

2 DÖNÜMLÜK GÖSTERMELİK PARK DEĞİL EN AZ 20 DÖNÜMLÜK PARKLAR YAPTIK

Biz Altındağ'da 89 adet park yaptık. Bazen belediyelere sorduğunuzda biz 100 tane park yaptık derler. Ancak 2 veya 5 dönümlük park yaparlar. Biz 20 dönümden küçük park yapmadık. 100 dönümlük, 200 dönümlük parklar yaptık. 1 milyon metrekarelik yani 1000 dönümlük parklar yaptık. Bunlar reel rakamlardır, biz kimseyi kandırmıyoruz.

PARKLARDA BAKILMASI GEREKEN ÖLÇÜ KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALANDIR

Biz Altındağ'da belediye başkanlığına geldiğimizde kişi başına 4 metrekare olan yeşil alanı, 15 metrekareye çıkardık. Dünya ortalaması 30'dur.

Yenimahalle'de bu oran 5 metrekaredir. Bugün Türkiye'deki 50 ilden daha büyük olan bir ilçe için 5 metrekare çok küçük bir rakamdır.

YENİMAHALLE'DE 29 ADET DEV TEMA PARK YAPACAĞIZ

Biz Yenimahalle'de 29 adet dev tema park yapacağız. Bir tanesi 1 milyon 400 bin metrkarelik olacak. Adı Kent Çiftliği... İçinde yerel bitkilerin, doğal ürün pazarlarının, hayvan hastanesinin, hobi bahçelerinin, festival alanlarının olduğu büyük bir çiftlik inşa edilecek.

Ayrıca 12 ayrı mahalleye, mahalle parkı niteliğinde büyük parklar yapacağız. Yenimahallerin alışkın olmadığı parklar olacak. 2 veya 3 dönümlük göz boyamaya dönük parklar değil.

YENİMAHALLE'DE BU ALANLARI NERDEN BULACAKSINIZ?

Bize sorabilirler, bu alanları nerden bulacaksınız diye. Altındağ'da nasıl bulduksa burda da bulacağız. Bakın Altındağ'da 1 metrekare boş alan yoktu. Satın aldık. Biraraya getirdik. İmar değişiklikleri yaptık. Gecekondulardan arındırdık. 1 milyon metrekarelik Açık hava köy müzesi oluşturduk.

BİZ ALTINDAĞ'DA BÜTÇEYİ 9 KAT, YATIRIM BÜTÇESİNİ 70 KAR ARTIRDIK

Biz Altındağ'da bir ilçe belediyesini aşan bir çok Türkiye projesi yaptık. 1 milyon metrekarelik Açık hava köy müzesi yaptık. Bu müzede yer alan keresteleri Karadeniz'den getirdik. Her bir ev için 30 kamyon kereste getirdik. Bunlar bir ilçe belediyesini fazlasıyla aşan projelerdir ama biz yaptık.

Sadece kendi bütçemizle.

Biz 15 yıllık süre içinde bütçesini 9 kat, halka harcadığı yatırım bütçesini ise 70 kat büyütmüş bir belediyeyiz. Yenimahalle belediyesi hem nüfus olarak hem bütçe olarak Altındağ belediyesinin iki katı büyüklüğünde. Bu projeleri yapmak bize zor olmayacak. Daha önce Altındağ'da yaptık, bu tecrübeyle Yenimahalle'de haylü hayli yaparız.

Ben Altındağ'da bir adet gayrimenkul satmadım. Ben belediyelerin gayrimenkullerini satarak gelir elde etmem. Bilakis belediyeye daha fazla gayrimenkul alarak, kamuya, çocuklara ve dezavantajlı gruplara tahsis eden biriyim.

Altındağ gibi Hamamönü projesi de sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye hitap eden projedir. 500 tarihi evi yeniden inşaa ettik Hamamönün'de. Ulucanlar Cezaevi müzesi bir Türkiye projesidir. Özel müzeler inşaa ettik.

YENİMAHALLE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM OLACAK

Biz Yenimahalle'de 5 yıllık planlama yaptık. Yenimahalle, Altındağ'ın iki katı büyüklüğünde. Sanayi burda. Devasa bir yer. Ancak Yenimahalle belediyesi kontrol dışı büyütülmüş bir köy görünümüzde. Kentsel dönüşümde insanlarla kavga etmeyeceğiz. Kimsenin ömrü bu kavgaya yetmez. Kentsel dönüşümün yapılması gereken çok yer var. Ama bu insanların talepleriyle olmalı. Yüzde 100'ü isteyecek sonra biz el atacağız. Rıza yoksa, dönüşüm yapmayacağız. Altındağ'daki başarımızın nedeni budur. Biz yerinde dönüşüm yaptık. Türkiye'deki başarısızlığın nedeni budur.

Bakın başka önemli bir detay var. Kentsel dönüşümde bir rant oluşuyor. Önemli olan bu rantı kim alacak? Bu rant sadece oradaki mülk sahiplerince paylaşılmalıdır. Türkiye'deki esas sıkıntı budur. Altındağ'daki bu dönüşümler sırasında bu ranttan hiçbir pay almadık, gelir beklentimiz olmadı. Belediye sadece organizasyon yapıyor. Gelir beklentisine girmek doğru olmaz. Rantı oradaki insana dağıtacağınızı anlatırsanız problem olmaz, Altındağ'daki proje başarısı burdan geçti. İnsanlar size güvenecek.

EVCİL HAYVAN DOSTU PARK YAPACAĞIZ

4 adet evcil hayvan dostu park yapacağız. Yenimahalle'de çok sayıda evcil hayvan besleyen vatandaşımız var. Kedi, köpek... Bunlar sabahları bu parklara gidecek. Hem kendileri gezebilecek ve hayvanlar rahat edecek.

SANAT PARKI YAPACAĞIZ

Sanat parkı yapacağız. Biz Altındağ'da 3 adet sanat sokağı yaptık. Yüzlerce sanatçıya mekan hazırladık Altındağ'da... Yenimahalle'de bir adet sanat sokağı yok, olması gerekir.

4 adet engelsiz park ve spor tesisi yapacağız. Engelli vatandaşlarımız için.

Bugün artık belediyeler sadece çöp toplayan, asfalt döken bir belediye olamaz. Artık dünyada şehirler yarışıyor. İyi yönetilen şehirler her geçen gün ivme kaybedecek. Kötü yönetilenler arka plana düşecek.

Belediye başkanı seçerken ahbap çavuş ilişkileriyle başkan seçilmeyecek. İşi bilen, kurumu çalıştıran, hesap verebilen, oluşan rantı partililere değil oradaki insanalarla paylaşan belediyeler önem kazanacak. Çağımız buraya gidiyor. Altındağ'da biz bunu yaptık, Yenimahalle'de de yapacağız.

YENİMAHALLE'DE KONUŞMA YAPACAK SALON BULAMADIĞIMIZ İÇİN ATO'YA GİTTİK

Yenimahalle'de bisiklet parkı yapacağız. Altındağ'da var. Bugün Ankara'nın en büyük kaykay parkı Altındağ'da. Bir tanesini de, 20 bin metrekare büyüklüğünde, Yenimahalle'de yapacağız. Çocukları sporla kültürle, sanatla şiirle içiçe büyüteceğiz. Konferans salonlarıyla donatacağız. biz bugün Yenimahalle'de konuşma yapacak salon bulamıyoruz. O nedenle, lansman toplatısını ATO'da yapmak zorunda kaldık. Gidin Altındağ'a... Her bölgede kültür merkezleri var, sinama ve tiyatro merkezleri var. Yüzme havuzları var. 50'den fazla kültür merkezi var.

Yumurta tepe timülüs alanını ketsel sit ve koruma alanına dönüştüreceğiz. Çok büyük bir alan burası.

GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTÜ ARABA MODELİ DEĞİŞTİRMEKLE OLMAZ, REZİDANSA TAŞINMAKLA OLMAZ

Bakın gelişmişlik araba modelini değiştirmekle olmaz, rezidansa taşınmakla, giydiğimiz takım elbisenin markasını veya yemek yediğimiz lokantayı değiştirmekle olmaz. Bir kentin gelişmişliğinin ölçüsü, statü değiştirmenin yolu KÜLTÜR VE SANATA emek zaman ve para harcamakla olur. Biz Altındağ'da bunu gösterdik. Gelişmişliğin ölçüsü dünyada, gelirinin ne kadarının kitaba harcandığı, ne kadar tiyatroya gidiyor, ne kadar sinama ve tiyatro koltuğu var o şehirde, bunlarla ölçülüyor. Biz Altındağ'da yaptığımız gibi Yenimahalle'yi de kültür ve sanatla tanıştıracağız.

ENGELLİLER İÇİN 240 BİN METREKARELİK BİR TOPLUM MERKEZİ YAPACAĞIZ

Biz Yenimahalle'de 240 bin metrekarelik engelli toplum merkezi yapacağız. Engelli insanlar çalışabileceği yerler olacak. Bu projeyi Altındağ'da yapmak üzereydik. Projesini yaptık, araziyi bulduk, Ankara Üniversitesinden bazı hocalarla çalışma yapup yurt dışında incelemeler yaptık. Ama Altındağ'daki görevimiz artık sona erdi. Bu projeyi Yenimahalle için inşa edeceğiz. Bu çok ciddi bir projedir.

ÇOCUK EDEBİYAT MÜZELERİ YAPACAĞIZ

Çocuk Edebiyat müzeleri yapacağız. Altındağ'da 10 adet müze yaptık. Bunlardan iki adedi ulusal çapta çok büyük müzeler.

HER MAHALLEYE DÜĞÜN SALONU YAPACAĞIZ

Her mahalleye kültür merkezi, sağlık tesisi, gençlik merkezleri, kadınlar için merkezler yapacağız. Her mahalleye düğün salonu yapacağız. Bunlar kimseye hayali gibi gelmesin. Biz bunları Altındağ'da yaptık. Tamamı belediyenin imkanlarıyla yapıldı.

YAŞLILAR İÇİN 5 AYRI YERDE TESİS YAPACAĞIZ

Yaşlılar için 5 ayrı bölgede "ileri yaş sosyal tesisi" yapacağız.

Sanayi bölgesinde çalışanlar için, çıraklar için, kültür merkezleri, yüzme havuzları ve meslek okulları inşaa edeceğiz. Hem ostim hem de İvedik'te..

HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN KULLANABİLECEĞİ ÖZEL BİR ALAN YAPACAĞIZ

Hemşehri dernekleri için büyük bir yatırım projesi yapacağız. İçinde büyük konferans salonları, küçük çapta toplantı salonları olacak, 50 veya 100 kişilik ve yemek salonları olan... İçinde hemşehri derneklerinin çalışması için çalışma ofisleri de olacak.

Hayali projelerle kimsenin karşısına çıkmadık, çıkmayacağız.