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Eşini cariye sanıyor

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Eşini cariye sanıyor
Uluslararası bir firmanın Türkiye enerji direktörü O.T.’ye eşi Ş.T. boşanma davası açtı. Ş.T.'nin avukatı dilekçesinde "Davalı, müvekkilime haremindeki cariyeler gibi davranmış, kölesi gibi muamele etmiştir" iddiasında bulundu.
Eşini cariye sanıyor Eşini cariye sanıyor Eşini cariye sanıyor

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Ş.T. ile O.T.’nin 31 yıl önce evlendiği ve bir çocuklarının olduğu belirtildi. O.T.’nin yönetim kurulu üyesi ve direktör olarak çalıştığı uluslararası firmada bazı kadınlarla müvekkilini aldattığını iddia eden Ş.T.’nin avukatı Binnur Kortun Ertek, dilekçede şu ifadelere yer verdi:

‘3 KADINLA ALDATTI’

“Davalı O.T. aynı anda 2-3 evlilik dışı ilişkiyi bir arada yürütmüştür. Bu kadınlardan birisi de yıllardır birlikte çalıştığı asistanı A.Ş.’dir. Müvekkil, eşinin imam nikâhı yaptığını, evlilik dışı ilişki yaşadığı A.Ş.’den öğrenmiştir. Müvekkil, yıllardır tanıdığı A.Ş.’yi evinde ağırlamıştır. Yine aynı şirkette kocasının birlikte çalıştığı başka kadınlarla da ilişkisi olduğunu öğrenmiştir. Davalı kocanın A.Ş. dışında üç kadınla ilişkisi vardır. Davalı O.T. tüm ilişkisi olan kadınlara ‘Merak etme, Ş.T. bir şey yapamaz’ dediğini müvekkilim üzülerek öğrenmiştir.

‘İŞYERİNİ YASAKLADI’

Davalı kendisi için yaşamış ve müvekkilime kölesi, cariyesi gibi muamele etmiştir. Aşırı iş yoğunluğu olduğunu söyleyen davalı, hafta sonları bile müvekkilim ve çocuğu ile ilgilenmemiştir. Müvekkil, evlilik hayatında bir kez dahi olsun eşinin işyerine gidememiştir. Müvekkilime eşinin işyerine gelmesi yasaklanmıştır. Bu yasağın nedeninin ise davalının şirketinde himayesinde çalışan kadınlarla evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasını önlemek olduğu bugün anlaşılabilmektedir.”

‘300 BİN TL MAAŞ ALIYOR’

DİLEKÇESİNDE 10 milyon TL tazminat isteyen Ş.T.'nin avukatı, şöyle dedi: “300 bin lira maaş aldığı ve Türk bankalarında yaklaşık 20 milyon lira hesabı olduğu bilinen davalı, 2 milyon dolarlık bir ev almış ve sadece sinema sistemine 100 bin dolar harcamıştır. Davalının yurtiçi ve yurtdışındaki tüm bankalardaki hesap hareketleri ile tüm mal varlığının tespitini talep ediyoruz. Müvekkilimiz için aylık 30 bin lira yoksulluk nafakası ile 5 milyon lira maddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istiyoruz.”

Hürriyet

 

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