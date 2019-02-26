26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:37Öğle 13:22İkindi 16:25Akşam 18:57Yatsı 20:16
    • 15°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.330 1.11
  • Altın: 226,997 0.28
  • Dolar: 5,3108 0.27
  • Euro: 6,0324 0.32

Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz

»
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bordan üretilen BORON temizlik ürününün satışlarında talebe yetişemediklerini belirterek, üretim kapasitesini ki katına çektiklerini söyledi.
Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz
Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz

Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında  moderatörlerin sorularını yanıtladı.

 
Türkiye'nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğine  işaret eden Dönmez, elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar  dolarlık yatırım gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Dönmez, bu yatırımların kamu ile birlikte yerli ve yabancı  ayrımı olmadan özel sektör tarafından yapıldığını söyledi.
 
Doğal gazda ise dağıtım, depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve  yüzer LNG santralleriyle Türkiye'nin günlük sisteme gaz verme kapasitesinin ciddi  oranda arttığına dikkati çeken Dönmez, bu kapasitenin şu anda 300 milyon  metreküpün üzerinde olduğunu aktardı.
 
Dönmez, Türkiye'nin geçen haftalarda kırdığı 245 milyon metreküplük  doğal gaz tüketim rekorunu anımsatarak, "Bizim o gün sisteme 60 milyon metreküp  daha gaz verebilecek kapasitemiz vardı ama tabi ki, kapasitenin olması gazın  verimsiz bir şekilde kullanılması anlamına gelmiyor. Enerji verimliliği, aslında  çok kimsenin bilmediği yeni bir arz kaynağı." diye konuştu.
 
Tüm bu çalışmaların Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında üç sac  ayağından "arz güvenliği" kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Dönmez, bir  diğer sac ayağının ise "yerlileştirme" olduğunu hatırlattı.
 
Dönmez, Türkiye'nin yerli kömürde 19-20 milyar rezervi olduğunu  belirterek, "Taş kömüründe bir miktar ithalatımız söz konusu. Bunun için 3-4  milyar dolarlık bir harcama yapıyoruz. Zonguldak'ta 1,5 milyar tonluk taş kömürü  rezervi var, ama üretim yıllık 1,5 milyon ton seviyesinde. Burada üretim artışı  hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"İkinci sondaj gemisi tersanede"
 
Yerlileştirme kapsamında Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına hız  verdiğini anlatan Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını  ve son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini  söyledi.
 
Bu bölgede son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini  aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
 
 "Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan  bölgeleri belirleyelim. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef  noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış  olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları  kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık,  iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış  durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza  devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu.  Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim  orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir  edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes  ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki  kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli."
 
"YEKA ihaleleri devam edecek"
 
Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında da son 15  yılda sessiz bir devrim yaşadığını, yenilenebilir enerji kaynakların  kapasitelerinin önemli derecede arttığına işaret etti.
 
Bu kapsamda yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de  üretilerek yerlileştirme sağlanması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları  (YEKA) ihalelerinin gerçekleştiğini ifade eden Dönmez, "Aynı zamanda bu  kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)  kapsamında destekliyoruz. YEKA ihaleleri de devam edecek, diğer model de devam  edecek." diye konuştu.
 
Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar  için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını ve kendi  elektrik ihtiyaçlarını tamamen karşılamak isteyen sanayi kuruluşları için de  lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe  gidebileceklerini bildirdi.
 
Ayrıca köylerden de doğal gaz talebi geldiğini vurgulayan Dönmez,  köylerdeki hayvansal atıkları kullanacak bir mini biyogaz reaktörü  geliştirdiklerini ve böylece atıkların hem yakıt hem de gübre olarak  kullanılabileceğini dile getirdi.
 
"BORON talebine yetişemiyoruz"
 
Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü  tarafından üretilen BORON temizlik ürününün satışlarına da değinerek, "Şu anda  BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık.  Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu  konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını   değerlendireceğiz." dedi.
 
Ayrıca bor katkılı gübre üretimi için de üç ayrı gübre üzerinde  çalıştıklarını kaydeden Dönmez, mart ayı içinde ilk pilot ürünü   geliştireceklerini ve Eti Maden'in bordan uç ürün üretimiyle ilgili bir takım  stratejik ortaklıklara gideceğini söyledi.
 
Seçim çalışmaları
 
Bakan Dönmez, son birkaç haftadır 12 ili ziyaret ettiklerini ve bu  ziyaretlerde yerel projelerden bahsederken milli birlik ve beraberlik konularının  ön plana çıktığını anlattı.
 
Kalkınmanın yerelden başladığına ve yerel politikaların ulusal  politikalarla uyumlu olması gerektiğine işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle  tamamladı:
 
"Yeni sistem ittifaka imkan veriyor. Belediye seçimlerinde de ittifak  bir partinin aday göstermesi ve diğerinin de desteklemesi şeklinde yürüyor. Karşı  tarafta ise görünürde CHP ve İYİ Parti var, ama gizli ortaklıklar da var. Bu  gizli ortaklıklar niye açıklanmıyor, anlamış değiliz. Bu gizli ittifakın  arkasında yatan nedenler neler? 'Açığa çıkınca halk tepki mi gösterir?' şeklinde  değerlendirmeler var. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Açıkça beraber  değiliz demelerine rağmen bazı bölgelerde aday gösterilmemesi bu ittifakı ortaya  koymuş oluyor. Şanlıurfa'da CHP'nin büyükşehir bazında adayı yok, diğer partinin  de bölgede belli bir ağırlığı olmasına rağmen adayı bulunmuyor, ama vatandaşımız  bunu gayet iyi okuyor. İnşallah milletimiz, 1 Nisan sabahında Cumhur İttifakı  adaylarına gereken desteği vermek suretiyle iradesini ortaya koyacaktır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyorAraç sahipleri dikkat! İndirim geliyorBenzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor
Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruzBakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruzEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bordan üretilen BORON temizlik ürününün satışlarında talebe yetişemediklerini belirterek, üretim kapasitesini ki katına çektiklerini söyledi.
Bakliyata da tanzim talebiBakliyata da tanzim talebiTanzim satış sebze-meyve fiyatlarını aşağı çekerken bakliyat, pirinç ve bulgurdaki hormonlu etiketler yerinde duruyor.
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyorAraç sahiplerine kötü haber! Zam geliyorHam petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış, benzin ve motorin zammını tetikledi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde 24, benzinde 16 kuruş artış gündemde.
Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecekKırmızı etin fiyatı böyle belirlenecekKırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.
Neden Halı Örtüsü Kullanmalısınız?Neden Halı Örtüsü Kullanmalısınız?Halılar, evlerde en çok kirlenen eşyaların başında gelmektedir.
  • Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama!23 Şubat 2019 Cumartesi 06:40
  • Binlerce emekliye müjde! Meclis'te kabul edildi22 Şubat 2019 Cuma 12:06
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! O kredi borçları yapılandırılacak22 Şubat 2019 Cuma 11:39
  • Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi!21 Şubat 2019 Perşembe 14:41
  • Faizlerdeki yükseliş konut kredi ve satışını frenledi21 Şubat 2019 Perşembe 11:17
  • Albayrak: Çok ağır cezalar kesildi, devamı gelecek!21 Şubat 2019 Perşembe 11:07
  • TBB'den S&P'nin açıklamalarına sert cevap!20 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
  • Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'ten tanzim satış çağrısı20 Şubat 2019 Çarşamba 09:44
  • Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek20 Şubat 2019 Çarşamba 09:12
  • Honda Şekerpınar'daki üretim tesisini 2021'de kapatıyor20 Şubat 2019 Çarşamba 08:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri