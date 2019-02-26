26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
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  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı

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