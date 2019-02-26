Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı
26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyorBenzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor
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