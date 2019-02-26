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Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek

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Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek
Oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ve delil yetersizliğinden beraat eden Ümit Karan’ın yeniden yargılandığı davada, eski milli futbolcu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek

İstanbul'da 2015 yılının ekim ayında meydana gelen olayda iddiaya göre, eski milli futbolcu Ümit Karan, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.'ya (37) cinsel saldırıda bulundu. Olayın üzerine genç kadın Karan'dan şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski milli futbolcu hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ümit Karan, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

 

Kararın ardından genç kadının avukatı dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde eski milli futbolcunun yeniden yargılandığı duruşmaya mağdur İ.A. ile avukatı Işıl Gülümser gelirken, sanık Ümit Karan ve avukatı katılmadı.

ŞİKAYETİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

 

Şikayetinin devam ettiğini söyleyen mağdur İ.A., “Daha önce poliste, savcılıkta ve mahkemede ifadeler vermiştim. İfadelerimin hepsi doğrudur, tekrar ederim. Şikayetçiyim” dedi.

‘MÜVEKKİLİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞTUR'

Mağdur İ.A.'nın avukatı ise, eski milli futbolcunun müvekkilinin çalıştığı sitede kat sakini olduğunu belirterek, “Müvekkilimin psikolojisi yaşanan olaylar nedeniyle bozulmuştur. Sanık kat sakinlerinden biridir. Müvekkilim de onun çalışanı olması münasebetiyle iyi davranmak ve işini iyi yapmak zorundadır. Müvekkilim de bu şekilde davranmıştır. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Ceza Dairesi heyeti, duruşmaya katılmayan Karan hakkında, önümüzdeki celse duruşmada hazır olması için zorla getirme kararı çıkardı. Öte yandan Karan'ın özel avukatının duruşmayı takip etmemesi nedeniyle İstanbul Barosu’ndan avukat tayin edilmesine karar verildi. (Sözcü)

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