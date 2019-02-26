Açıklamalar peş peşe geliyor! Vatandaşın eli rahatladı

Kredi kartı borçlarının yapılanmasından beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ desteklerine kadar birçok alandaki atılımlar, piyasaları hareketlendirirken, iş dünyasının ve vatandaşın elini rahatlatıyor.



GİRİŞ 26.02.2019 12:37 GÜNCELLEME 26.02.2019 12:38

Geçen yıl maruz kalınan spekülatif kur atağının ardından ekonomide dengelenme sürecine girilen Türkiye'de elde edilen kazanımlar, toplumun tüm kesimlerine yansıtılıyor. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde vergi indirimleri esnafa olumlu yansırken vatandaşın da cebini rahatlatıyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanıyor, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas ediliyor. Hükümetin attığı adımların yanı sıra diğer devlet kurumlarından da vatandaşı rahatlatan hamleler peş peşe geliyor. İşte detaylar…

2,5 MİLYON KİŞİYE İŞ İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB İkiz Kuleler'de İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.. Albayrak, 2019 yılında 2.5 milyon istihdam sağlanacağını söyledi. KOBİ'ler için yeni bir kredi paketi hazırlandığı müjdesini de veren Albayrak, "Bugün itibarıyla 67.348 KOBİ için 20,3 milyar TL kredi tamamlandı, yeni bir paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 12 AYA ÇIKTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016'da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti. Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği verildiğini belirtti.

PARALAR İADE EDİLECEK

Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek. Bayram ikramiyesi dolayısıyla, yapılan gelir testinde geliri limitin üzerinde çıkan 3 bin 406 kişinin aylığı kesilmişti. Yapılan düzenleme ile aylığı kesilen 3 bin 406 kişiye, kesilen aylıkları iade edilecek. Evde bakım aylığının kesilme riski bulunan 7 bin kişi, aylığın kesilmesinden kurtuldu. 2019 yılı için evde bakım aylığında, hane içinde kişi başına gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.

ELEKTRİKTE YÜZDE 12 İNDİRİM 1 AYA BAŞLAYACAK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrikte "tarımsal sulama" isimli tarifenin "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini açıkladı. böylece sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçiye yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirim yapılacak. "Tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulaması en geç bir aya kadar başlayacak.

İŞVERENE KDV MÜJDESİ

Bakan Berat Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinin çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle KDV iadelerinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si 10 gün içerisinde mükelleflerin hesabına yatırılacak.

1.6 MİLYON MEMURA EK GÖSTERGE MÜJDESİ

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi seçimden önce çıkarılacak. Düzenleme ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ 31 MART'A UZATILDI

Enflasyonla Topyekun Mücadeleye destek amacıyla geçen yılın sonunda süresi dolan otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri, 31 Mart'a kadar uzatıldı.

KİTAPTA KDV SIFIRLANIYOR

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.

TARIM KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

TAZMİNAT ÖDEMELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014'ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.

KİRALAR DÜŞECEK

20 milyon kiracının yüzünü güldürecek düzenleme Meclis'ten geçti. Kira fiyat artışlarında yüzde 27 olarak uygulanan tavan artış oranı yüzde 16'ya indi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte bin liralık kirada 270 lira olan tavan artış oranı da 110 lira azalarak 160 liraya inmiş oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE 60 AYA ÇIKTI

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

DAR GELİRLİNİN ELEKTRİK FATURASI KARŞILANACAK

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturası karşılanmış olacak. Elektrikte konutlar için yüzde 10, doğal gazda da konutlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler için yüzde 10 indirime gidildi.

EV HANIMLARI DA UNUTULMADI

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak