Özhaseki'den yeni parti iddialarına tepki: Yanlış bulurum

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, yeni parti iddialarıyla ilgili "Son derece yanlış bulurum" dedi. Özhaseki "Baş olma sevdası... Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum." diye ekledi.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, yeni parti iddialarıyla ilgili "Son derece yanlış bulurum" dedi. Özhaseki "Baş olma sevdası... Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum." diye ekledi.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Akılda Kalan programında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Özhaseki, eski AK Partili önemli isimlerin yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Son derece yanlış bulurum. Nihayetinde biz bir ekibiz. Ara ara yol arkadaşlığımızda belki yanlış anlaşılmalar ya da zaman içinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Baş olma sevdası... Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum. İktidar olarak kazanımları göz önüne getirin. Önceki hükümetlerden başarılı mıyız, evet. 16 yıllık AK Parti iktidarı eski iktidarlara göre başarılı. Vesayet rejimi diye lanet bir ortam vardı değil mi? Öyle bir tehlike kaldı mı? İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Recep Tayyip Erdoğan başardı bunu çözmeyi. Bu işi aklından geçiren varsa bir kez daha sakince düşünüp nefislerine uymamalarını tavsiye ederim"

"YARISI GÖNÜL ALMAK"

Kayseri'de 5 dönem belediye başkanlığı yapmasının sırrının sorulması üzerine Özhaseki, "Belediye başkanlığının yarısı çalışmaksa yarısı gönül almaktır. Yüzde 30'larla seçilmiştim. İkinci seçimde yüzde 40 oldu, yüzde 70'lere çıktı. Sokaklarda 'Hakkınızı helal edin. Şu partiliyiz ama bu kadar hizmet karşılığında size oy vermemek acı' diyorlardı. İşi sevmek, işin en anahtar sözcüğüdür" dedi.

"İŞİNİ BİLEN YÖNETMELİ"

"Seçmen niye size oy vermeli" diye sorulması durumunda vereceği yanıtı anlatan Özhaseki, "Ankara başkent. Türkiye'nin gurur kenti. Burayı yönetecek insanın belediyeciliği ve şehirciliği bilmesi lazım. Ve Ankara'yı başkentler arasındaki rekabette en ileriye taşıyacak olgunlukta olması lazım. İşini bilmeyen insanların işbaşına geçmesi Ankara için kötülük olur" ifadelerini kullandı.

"11 BAŞLIK BELİRLEDİK"

Belediyecilikte bazı kuralların olduğunu ve 30 kişilik bir ekiple çalıştıklarını kaydeden Özhaseki, yaptıkları anketle vatandaşa beklentilerini ve şikayetlerini sorduklarını anlattı ve şöyle devam etti: "Taleplere göre işi bilen mimar, mühendis, şehir plancıları, çocuk psikologları, ticaret erbabı grupla 11 ara başlık belirledik. En büyük sorun elbette trafik. Bir başlık da millet bahçeleri" dedi.

"YEŞİL ALAN ARTMALI"

Trafiğin Ankara için de bir sorun olduğunu ancak insanların daha çok sosyal projeler beklediğini belirten Özhaseki, "Yeşil alan çokça yapılmış, sağ olsun Melih Başkan yapmış ama bunların artırılması gerekiyor. Millet bahçeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konu. Bunlara çalıştık. Gençler için ne yapabiliriz, kadınlar için ne yapabiliriz? 21 yıllık belediye başkanlığı, bakanlık süremde kendini yenileyen ve dünyayı takip eden bir insanım. İlçe detaylarına girdiğimizde binden fazla projeyi yazdık" diye konuştu.

ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ

Kendisini en çok heyecanlandıran projenin "Çocukköy" olduğunu belirterek, "Çocukluğumuz hep sokaklarda geçti. Arkadaşlığı paylaşmayı orada gördük. Kavgayı da orada gördük. Ama çocukları şimdi kimse sokağa salmıyor. O oyunlar içinde çocuğumuz kaybolup gidiyor. Çocuk köyü çocukları geleceğe hazırlayacağımız bir köy olacak. 100'e yakın etkinlik var. Bir taraftan oyunlar oynayacak, bir taraftan hayata hazırlanacak. Bir tek Kanada'da var bu proje. Bunu geliştirdik burada. Bütün şehirler bu projeyi kopya edecek. Bu beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.