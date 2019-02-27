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Liseliler arasında sevgili kavgası: Kızlar okul basıp dövdü

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Sevgilime mesaj attın atışması kavgaya dönüştü. İrem K., 3’ü erkek 7 arkadaşıyla Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bastı. Grup, sınıfa kapattıkları iki öğrenciyi dövdü.
Liseliler arasında sevgili kavgası: Kızlar okul basıp dövdü
Liseliler arasında sevgili kavgası: Kızlar okul basıp dövdü Liseliler arasında sevgili kavgası: Kızlar okul basıp dövdü Liseliler arasında sevgili kavgası: Kızlar okul basıp dövdü

Sevgilime mesaj attın atışması kavgaya dönüştü. İrem K., 3’ü erkek 7 arkadaşıyla Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bastı. Grup, sınıfa kapattıkları iki öğrenciyi dövdü.

Antalya’da yaşanan olayda farklı okullarda eğitim gören lise öğrencileri arasında, WhatsApp mesajlaşmasıyla başlayan tartışma darpla sonuçlandı. İrem K. (16) ile beraber, Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’nin (16) okuluna giden kızlı erkekli grup iki öğrencinin sınıfına yöneldi. Sınıftaki öğrencileri zorla dışarı çıkaran grup kapıya 2 erkek öğrenciyi nöbetçi olarak bıraktı. Diğer öğrenciler ise Yağmur S. P. ve Gülşen M.’yi dövmeye başladı.

KURTULMAK İÇİN ÇIĞLIK ATTI SINIFTAKİ SIRALARI DEVİRDİ

Dakikalarca dövülen iki kız öğrenci saldırıdan kurtulmak ve nöbetçi öğretmene seslerini duyurmak için sıraları devirmeye ve çığlık atmaya başladı. İki öğrenci sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesiyle kurtulurken olayı öğrenen öğrenci velileri polis merkezine şikâyette bulundu.

9’uncu sınıf öğrencisi Yağmur S. P.’nin annesi Özlem Y. şunları söyledi: “Saldırıyı planlayan İrem K. ismindeki öğrenci. Gülşen ve Yağmur, İrem K.’nın sevgilisiyle okul arkadaşıymış. Gülşen, çocuğa ‘Okula gelirken şapkamı unutma’ diye WhatsApp mesajı atıyor. Bunu da İrem görüyor. Bunun üzerine arkadaşlarını toplayıp okulu basıyor. Daha kötüsü okul yönetimi olayı kapatmaya çalıştı. İtiraz edince üzerimize yürüdüler. Öğretmenlerden de şikâyetçi olduk” dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, olaydan bilgilerinin olduğunu belirterek, “Üzücü bir olay. Biz konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Olayın nasıl başladığını, varsa ihmalleri araştırıyoruz. Soruşturmanın ardından gerekirse kamuoyuna bilgilendirme yapacağız” diye konuştu.

'ORAYA KADAR NASIL GİRMİŞLER’

Anne Özlem Y. başka okuldan öğrencilerin sınıfa kadar nasıl ulaştığının sorgulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kızım ve arkadaşı korkunç bir olayın kurbanı. Kızımın kafası başta olmak üzere her yerinde darp izleri var. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama kızım hâlâ geceleri uyuyamıyor, bu yüzden de okula gidemiyor. Kızımın boğazını sıkıp kafasını yere vurmuşlar.”

BABAMA DA KAFA ATTI

Olayın mağdurları arasında yer alan 16 yaşındaki Yağmur S. P., polise verdiği ifadede şunları anlattı: “Sınıftaki saldırıdan sonra aşağı indim. Babam arabayla kapıda bekliyordu. Araca bindim. Bir süre sonra beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan inenler sınıfta bana saldıranlardı. Erkek öğrenci babama kafa attı. Kızlar ise beni saçlarımdan tutarak yerde sürükledi.”

KIZIMA İŞKENCE YAPMIŞLAR

Gülşen M.’nin babası Vedat M. ise, “10’a yakın öğrenci kızıma resmen işkence yapmış. Güvenlik kamerası görüntülerini görünce şoka girdim. Saldırıyı planlayan kız öğrenci okulun girişinde ellerini ovuşturup birbirine vuruyor. Yani o kadar hırslı. Sonrası ise felaket. Bu çocuklar nasıl bu hale gelmiş. Olaydan beri kızım okula gidemiyor. Yağmur’un ailesi nakil istemiş. Biz de nakil düşünüyoruz” dedi.

 

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