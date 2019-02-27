Küçük Eylül'ü konuşmasın diye boğmuş

2018'de Ankara Polatlı'da yaşanan ve tüm Türkiye'de yankı bulan küçük Eylül'ün tecavüz edilip öldürülmesi olayının ayrıntıları tüyleri diken diken etti.

Geçtiğimiz yıl Ankara Polatlı'da yaşanan ve tüm Türkiye'de yankı bulan küçük Eylül'ün tecavüz edilip öldürülmesi olayının ayrıntıları tüyleri diken diken etti.

Polatlı’da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan komşu Uğur Koçyiğit (42) ile tutuksuz bulunan annesi Huriye Koçyiğit (69) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Savcılık Uğur Koçyiğit hakkında “çocuğun cinsel istismarı, çocuğu kasten öldürmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 39 yıl, anne Huriye Koçyiğit hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım” suçundan toplam 34 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

İddianameye göre Uğur Koçyiğit 22 Haziran günü evdeyken tarladaki Eylül, birlikte oyun oynadığı arkadaşı B.Y ile şüphelinin evine giderek çocuklarını sordu. Koçyiğit, B.Y.’ye “Sen git dinlen, Eylül burada kalsın” dedi. B.Y evden ayrıldıktan sonra Koçyiğit, Eylül’e cinsel istismarda bulundu. Pazarda bulunan şüphelinin annesi Huriye Koçyiğit saat 12.30’da eve geldi. Küçük Eylül, bunu fırsat bilerek evden kaçtı.

Eylül’ün olayı anlatması ihtimalinden çekinen Koçyiğit küçük kızı öldürme kararı aldı. Bu kararı da annesi Huriye Koçyiğit de destekledi. Bunun üzerine Koçyiğit kendisine ait araçla Eylül’ün peşinden gitti. Koçyiğit, mahallenin bakkalının yanında Eylül’ü buldu ve zorla aracına bindirdi. Koçyiğit, küçük Eylül’ü tenha bir yerde boğarak öldürdü. Daha sonra annesini ararayak evin avlusunda bulunan Eylül’ün bisikletini saklamasını istedi.