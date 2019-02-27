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Muğla'da küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun!

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Muğla’nın Datça ilçesinde, 6 milyon değerindeki 5 araziyi sahte belgelerle 2,5 milyona satan ve yakalanmamak için küs rolü yapan 2 kadın ile 3 dolandırıcılık şebekesi üyesi tutuklandı.
Muğla'da küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun!
Muğla'da küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun! Muğla'da küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun! Muğla'da küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun!

İzmir ve Manisa'da yaşayan iki kız kardeşe ait 5 parsel arsayı, Muğlanın Datça İlçesi Tapu Müdürlüğünde sahte belgelerle beş ayrı kişiye 2,5 milyon TL karşılığı sattıkları iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden sahte nüfus cüzdanları ile satış işlemini gerçekleştiren M.A. (67) ve F.T. (58) isimli iki kadın ile kendilerine yardımcı oldukları belirlenen Z.D. (56), M.A. (42) ve M.A. (49) tutuklandı. F.T. ve M.A. isimli kadınların, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki mağdur kız kardeşin özel hayatlarını araştırdıkları, kardeşlerin küs olduklarının çevrelerinde bilinmesi nedeniyle tüm satış işlemleri boyunca küs rolü yaptıkları öğrenildi. Herhangi bir açık vermemek için oyuncu gibi rol yapan yaşlı kadınların, çok sayıda suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

Muğla’nın Datça ilçesinde, 6 milyon değerindeki 5 araziyi sahte belgelerle 2,5 milyona satan ve yakalanmamak için küs rolü yapan 2 yaşlı kadın ile 3 dolandırıcılık şebekesi üyesi tutuklandı.

Datça’da meydana gelen ve filmlere konu olabilecek dolandırıcılık olayı, bir emlakçının daha önce 900 bin lira teklif ettiği arazinin aynı zamanda komşusu da olan kişi tarafından 500 bin liraya satıldığını öğrenmesiyle ortaya çıktı.

Emlakçı komşusunun, arazisini ‘niye ucuza sattığını’ sorması üzerine tapuya giden mağdur, denize sıfır milyonluk arazisi için kısa bir süre önce İlçe Tapu Müdürlüğünde satış yapıldığını öğrenince İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı araştıran polis ekipleri, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki yaşlı kız kardeşe ait olan 5 ayrı arazi için 31 Ocak 2019 tarihinde 3 ve 8 Şubat tarihinde ise 2 olmak üzere 2,5 milyon TL değerinde 5 ayrı şüpheli satış gerçekleştirildiğini tespit etti. Tapu müdürlüğündeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameraları olmak üzere 15 kamera kaydını saatler boyunca titizlikle inceleyen polis ekipleri, ilçeye gelerek sahte evrakla satış yapan 8 şüpheliyi belirledi. Fiziki ve teknik takiple olayın aydınlatılmasıyla birlikte mağdurlarla birlikte, emlakçılara aracılık eden 6 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İKİ ÖZEL EKİP ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİ

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 özel ekip, ilçeye gelen 8 şüphelinin yanı sıra şebekenin 7 üyesinin daha kimliklerini belirledi.

Datça’dan şebekenin çökertilmesi için Ankara ve İstanbul’a giden özel ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla F.T. (58) ve M.A. (67) isimli kadınlarla Z.D. (56), M.A. (42), H.G. (44), T.İ. (65), D.Y. (54), M.A. (43) isimli 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

MAĞDURLARIN ÖZEL HAYATLARINI ARAŞTIRDILAR

Datça’ya getirilen zanlılar arasında bulunan F.T. ve M.A. isimli kadınların, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki mağdur kız kardeşin özel hayatlarını araştırdıkları, kardeşlerin küs olduklarının çevrelerinde bilinmesi nedeniyle tüm satış işlemleri boyunca küs rolü yaptıkları öğrenildi. Herhangi bir açık vermemek için oyuncu gibi rol yapan yaşlı kadınların, çok sayıda suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

Denize sıfır toplam 3 bin metrekareden oluşan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki 5 parseli, değerinin çok altında bir fiyata 2,5 milyon liraya satan şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda satıştan elde ettikleri paraların bulunamadığı, şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi. İfadeleri alınan 8 şahıs, Datça Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından “Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.T. ve M.A. isimli yaşlı kadınlarla birlikte M.A., M.A. ve Z.D. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüphelisi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında aranan şüphelilerden G.B., Bartın’da gözaltına alınırken; diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

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