Anneleriyle yemek yedi

Ses sanatçısı Mustafa Ceceli'nin henüz evli iken birlikte olmaya başladığı ve eşinden ayrılıp nikah masasına oturduğu Selin İmer, kayınvalidesi ve annesiyle buluştu...
Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti.
Selin İmer, kayınvalidesi ve annesiyle çıktığı öğle yemeğinde çekildikleri fotoğrafı Instastory'den paylaştı. Selin İmer paylaşımına, "Annelerle öğle yemeği" notunu düştü.
İŞTE SELİN İMER'İN PAYLAŞIMI: