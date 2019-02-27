Albayrak açıkladı: O zarflardan neler çıkıyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Yeni sürece giriliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134'üncü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak "Gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileriyle çalışma grupları oluşturduk ve çalışmaya başladı. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz. Dijital vergilendirmeye bu yıl güçlü refleks vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, adını vermediği bir ülkeden Türkiye'ye 26 milyon adet postanın geldiği, gelen postaların 0-2 kilogram arasında olduğunu ve içindeki ürünlere ilişkin verginin ödenmediğini söyledi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.

Yeni sürece girildi. Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.

Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz dengeyi korumaya devam edeceğiz. Daha etkin bir kayıtlı ekonomi sistemini hayata geçireceğiz.

Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız. 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı.

NASIL YÜZÜMÜZE BAKACAKLAR?

Biz burada dünyadaki en etkin istihdam paketini açıkladık. Birileri nisanda bir şey bekliyor. Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burda başka orada başka, peki onlar yüzümüze nasıl bakacaklar. Türkiye daha iyiye gidiyor. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar.

ŞİRKET KDV İADELERİ

KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.İade edilecek tutarın yarısı 10 günde ödenecek.

YENİ VERGİ REFORMU

Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Ekonomik sosyal politikaların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak şekilde vergi sistemimizi bütüncül anlayışla değerlendiriyoruz.

Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor.

Yeni ekonomi programında gelir politikalarına yönelik yer verdiğimiz güçlü kamu maliyesi ve mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.

ŞUBAT'TA ENFLASYONDA OLUMLU ADIMLARIN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ

2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz. Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz. Ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz. Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız.

26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. Gelen ürünlerde vergi yok.

E-TİCARETTE VERGİLENDİRME

Gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileriyle çalışma grupları oluşturduk ve çalışmaya başladı. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz. Dijital vergilendirmeye bu yıl güçlü refleks vereceğiz.