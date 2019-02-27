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HDP o ilde başkan adayını değiştirdi!

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HDP o ilde başkan adayını değiştirdi!
Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkındaki hapis cezaları nedeniyle adaylık başvurusu kabul edilmeyen Sabri Özdemir'in yerine Mehmet Demir'in adını Merkez İlçe Seçim Kuruluna bildirdi.
HDP o ilde başkan adayını değiştirdi! HDP o ilde başkan adayını değiştirdi! HDP o ilde başkan adayını değiştirdi!

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından Özdemir'in 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için yaptığı başvuru, adli sicil kaydında bulunan biri 5 ay, diğeri 11 ay 20 gün olan ertelenen hapis cezaları nedeniyle kabul edilmedi.

HDP, adaylık başvurusu kabul edilmeyen, buna karşı yaptığı itiraz da reddedilen Özdemir'in yerine Batman Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Demir'in adını Merkez İlçe Seçim Kuruluna bildirdi.

Bu arada Özdemir'e önceki gün, terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılandığı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince 3 ayrı etkinlikte "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

 

Özdemir'in, hakkında açılan başka davalardan da yargılanması sürüyor. 15 Ağustos 2015'te Bağlar Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin basın açıklamasına destek veren Özdemir ve 53 sanığın Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor. Özdemir ve 53 sanık hakkında sözde "öz yönetim" ilan ettikleri gerekçesiyle "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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