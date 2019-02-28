Türkiye'nin yeni İHA'sı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayınlanan Akıncı İHA infografiği, askeri teknolojiyle ilgili yayınlar yapan dünyaca ünlü Jane's dergisinin Twitter hesabından paylaşıldı.

Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı üretimi, askeri teknoloji konusunda yayınlar yapan kuruluşlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayınlanan Akıncı İHA infografiği, büyük ilgi toplamıştı.

ABD merkezli aylık askeri strateji ve teknolojisi dergisi Jane's, bugün Akıncı İHA infografiğini resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

AKINCI İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Akıncı İHA Projesi kapsamında 40.000 fitte 24 saat havada kalış süresi, 4.5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek. Kanat açıklığı 20 metre olan, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Radarı, Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme sistemi ile donatılacak olan AKINCI, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ / TEI tarafından geliştirilen PD 220 motoru ile havalanması hedefleniyor.

Türkiye’nin bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri olacağı belirtilen projede AKINCI’nın MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabileceği aktarıldı.