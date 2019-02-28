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Bakan duyurdu: Fiyatlar daha da düşecek

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Bakan duyurdu: Fiyatlar daha da düşecek
Bakan duyurdu: Fiyatlar daha da düşecek Bakan duyurdu: Fiyatlar daha da düşecek Bakan duyurdu: Fiyatlar daha da düşecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlar için bin ton bakliyatın daha hazırlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz." dedi.

Bakan Pakdemirli "(Su ürünleri yetiştiriciliği) Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı bin 245'ten 2 bin 286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi. İhracatımız 97 milyon dolardan 953 milyon dolara geldi. Bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Bugün Türkiye 85 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiricileri desteklerimizi de 1 Mart Cuma akşamı ödüyor olacağız. Bunun da toplamı 53 milyon lira." diyerek sözlerine son verdi.

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