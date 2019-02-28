Bakan Albayrak 'acil' deyip çağrıyı yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Avrupa Birliği ticaret hacmi 165 milyar dolara yaklaştı. Son 15 yılda bunun 3-4 katı arttığı resim içerisinde korumacılık politikalarının küresel anlamda içeri kapanık çoğulculuğun yerine serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı bir dünyada Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki, ekonomik iş birliğinin ne kadar büyük önem arz ettiğinin altını çizmiş olduk.

Bu çerçevede son günlerde gündeme gelen iş dünyası çevrelerinin öncelikli ve acil olarak müzakere edilerek her iki tarafın da menfaatine olan bu menfaatin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hususu dile getirildi.

''ÇOK NET SİNYALLER ALIYORUZ''

2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Bu noktada baktığımızda ocak ayı ve şubat ayı sahadan aldığımız hem para hem mali politikalar ışında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz.

Ekonomide algı konusu çok önemli. Reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştık. Cari denge geçtiğimiz mayıs itibari ile yüzde 6'nın üzerinde yüzde 7-8 lik bir gayri safi milli hasıla oranı beklenirken uygulanan sahadaki diplomasi etkisiyle yılsonu hedeflerinin bile altında muhtemelen 4'ün altında gerçekleşecek.

''13 MİLYAR DOLARI GEÇTİK''

Enflasyon malumunuz zor bir dönem, özellikle ikinci çeyrekten sonraki sürecin baz etkisiyle birlikte çok rahat tutturacağımızı üzerinde bir performansla bu yılın enflasyonunu oluşturacağımızı düşünüyorum. Yabancı yatırımda 13 milyar doları geçtik.

''TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GÜNLÜK İLİŞKİLER DEĞİL''



Gerek vize serbestisi gerek ortak değerler konusu hassas mevzular. Türkiye AB ilişkileri günlük ilişkiler değil. Yüzyıllardır süre gelen bir ilişki. Hep birlikte dost kardeş ve komşuluk içerisinde en önemli motivasyonumuz olmalı. Taahhütlerin onurlandırılması çok önemli bir konu. Karşılıklı taahhütlerimizi onurlandırdıkça ilişkiler daha iyi bir noktaya gelecek. Türkiye bölgenin tek demokrasi ülkesi. Demokrasisini her geçen gün güçlendirdiği bir ülke. Hele de 15 Temmuz'dan sonra. Karşılıklı empati çok önemli.

''SADECE 1-2 KRİTER KALDI''

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen;



Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.



Katainen açıklamalarına şu şekilde devam etti; Türkiye bütün vize serbestliği kriterlerini yerine getirmiş olduğu anda Türkiye AB arasında herkes vizesiz rahatça seyahat edebilecek. Türkiye şimdiye kadar 72 kriterden 68'ini tamamladı sadece 1-2 tanesini yerine getirmesi lazım. 3 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Gümrük birliğinin güncellenmesi gerekiyor.

Türkiye'deki yargı reformu konusunda ciddi işbirliğimiz var somut adımlar atıldı.