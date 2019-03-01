Siyasette 'anket' muamması

Cumhurbaşkanı'nın 'Anketlere güvenmiyorum, manipüle ediliyor' sözleriyle başlayan tartışma gündeme oturdu. CHP'den de 'Sonuçlara inanmıyoruz' çıkışı geldi.

Seçimlerin oy, siyaset ve seçmen denklemi haricinde en renkli ve heyecanlı vazgeçilmezlerinden biri de anketler. Her seçim döneminde açıklanan sonuçlar büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Ancak bu kez durum farklı. Seçimler bir ay kala hala açıklanan kapsamlı bir çalışma bulunmuyor. Bütün partiler il ilçe bazında sürekli saha araştırmaları yaptırıyor ancak u çalışmalar büyük oranda liderlerin masasında kalıyor. Araştırma şirketleri ise sahada ilk kez 'ittifak'ların da yarışacağı seçimlerde anket yapmanın zorluğuna dikkat çekiyor. Bütün bunlar bir yana henüz büyük bir çalışma açıklanmasa da anketler yine siyasilerin gündeminde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan tartışmaya neredeyse tüm partiler katıldı ancak yine ortada açıklanan bir anket olmadan. CHP'nin seçim çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da tartışmaya katılanlardandı. Torun da bazı anket sonuçlarının kendileri açısında çok şaşırtıcı olduğunu belirterek "Sonuçlara inanamadığımız yerler oldu. Tekrar tekrar sahada kontrol ettiriyoruz. Hakikaten bizim de başımıza çok geldi son dönemde. Bir yerde anket yaptırıyoruz. Birçok yerde sahaya iki ekip gönderiyoruz. Birbirinin sağlamasını yapsınlar diye. Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor" yorumunu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANKETLER GÜVEN VERMİYOR

Son tartışmanın fitilini ateşleyen Erdoğan katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Gerçekten başarılı bir anket çalışması yapan parti olduk. Son dönemlere gelince bakıyorsunuz ki, biz bir anket firmasıyla çalışmayız, en az üç firmayla çalışır check ederiz. Bakıyoruz ki neticeler geliyor, hiçbiri birbirini tutmuyor. Bu seçimde daha farklı yöntem kurduk. Marka şirketlerle çalışmaktan çok bu işi hiç adı sanı duyulmamış bir şekilde sürdürüyoruz. Peki, marka yok mu? Marka da var. Güven noktasında güven vermiyor. Check ederken açık ara tutarsızlık var. O zaman diyorum ki sen işine bak. Benim için anket meydanlardır. Ama tabii ki en büyük anket 31 Mart'tır.''

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU:SONUÇLAR İÇİNE SİNMİYOR

"Bunu demesinin temel nedeni şudur; aslında kaybettiğini o da fark ediyor, fakat içine sindiremiyor. Anketler toplumun nabzını ölçer. Siz güvenirsiniz veya güvenmezsiniz. İnsanlar düşüncelerini ifade ederler. Sayın Erdoğan'ın seçim anketleri için "Güvenmiyorum" demesinin temel nedeni şudur: Aslında kaybettiğini o da fark ediyor, fakat içine sindiremiyor. Ancak içine sindirecek, gerçeği kabul edecek. Sorun şurada; Erdoğan büyük bir itibar kaybına uğradı. Hala bunu farkında değil."

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: SANDIKLAR AÇILINCA ŞOK OLACAKLAR

"Düne kadar anketleri kendileri de manipüle ederek bir yere getiriyorlardı ama Saadet Partisinin anketlerde bir patlama yaptığını görünce şaşırdılar. 'Anketlere inanmıyoruz' diyor Cumhurbaşkanı. Yarın sandıktan çıktığı zaman daha büyük bir şokla karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü bu gördüğün rakamın birkaç misli çıkacak."

10 HDP'LİDEN 8'İ MUHALEFETE OY VERECEK

Bu seçimlerin en çok tartışılan konularından biri de Batı'daki HDP, Kürt seçmenin kime oy vereceği sorusu oldu. Üç Büyükşehir başta olmak üzere Adana, Mersin, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa gibi illerden de aday göstermeyen HDP seçmeni kritik bir öneme sahip. Araştırma şirketi KONDA'nın verilerine göre Türkiye'de yaşayan 100 Kürt'ün 60-65'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, 30-35'i bölge dışında yaşıyor. Bölge dışındakilerin oy dağılımı ise, AK Parti ile HDP arasında değişiyor. Bölgedekilerin ise üçte ikisi HDP, üçte biri AKP'ye oy veriyor. KONDA Genel Müdürü Bekir "Bölge dışındakilerin ancak onda 8'i sandığa gider ve iktidar karşıtı blokun adayı için oy kullanır. HDP'nin bölge dışındaki illerde yüzde 10-12 oyu var. Bu oyların yüzde 7 ya da 8'i muhalefet adaylarına gidebilir. HDP adayının olmadığı yerlerde, 10 HDP'liden 8'i muhalefete oy verecek.

AK PARTİ İSTANBUL BB ADAYI BİNALİ YILDIRIM: ANKETLER SOKAKTA

"Anket tahmindir, bir ölçüdür. Anketlere bakmıyoruz. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz."

CHP İSTANBUL BB ADAYI EKREM İMAMOĞLU: YÜZÜMDEN ANLARSINIZ

Biz, bize ulaşan anket sonuçlarına hem güven duyuyoruz hem de mutlu oluyoruz. Duyduğumuz güvenden ve memnuniyetten vatandaşlarımız anket sonuçlarını tahmin ediyordur. Vatandaş, yeni bir başlangıç istiyor. Yüzüme baktıkça anket sonuçlarını görecektir."

CHP ANKARA BB ADAYI MANSUR YAVAŞ: BALON ÇIKANLAR VARDI

"Anketlerin birçoğunun geçmişte balon olduğu ortaya çıktı. O konuda aslında haklı. Anketleri yapan firmalar da daha önce AK Parti'ye anket yapan firmalar. O yüzden neden inanmadığını bilemiyorum açıkçası. Önde olduğumuzu hem anketler yoluyla hem de sürekli alanda olduğumuz için görüyoruz.

AK PARTİ ANKARA BB ADAYI MEHMET ÖZHASEKİ İKİ TÜR ANKET VAR

"İki tür anket var. Birinci grup manipülasyona yönelik, ikinci grup ise gerçek anketler. Sokaktaki insanlar sizi bağırlarına basıyorsa, güzel sözler söylüyorsa bu umut vericidir. İki aydır geziyoruz ve hep ilgi gördük. İşin başından beri umutluyum. Ta ilk günden beri."

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