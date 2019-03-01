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'Beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz'

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "Biz beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz" dedi.
'Beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz'
'Beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz' 'Beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz' 'Beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin halkçı, devletçi ve milliyetçi olduğunu ifade ederek, "Bu partinin milliyetçiliği mi kalmış? Adamlar son kampanyaya Edirne'den, Selahattin Demirtaş'tan başladılar. Böyle parti mi olur? Halkımız bunların gerçek yüzünü gördü, biz beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz." dedi.

Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Gelibolu ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'nin ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale'nin her karışının kıymetli olduğunu ifade eden Turan, "Çanakkale'nin coğrafyası, altı, üstü, şehitliği ve tarihi bambaşka. O yüzden her zaman söylüyoruz; Türkiye bir kitap olsa önsözü Çanakkale olur. Bundan gurur, şeref duyuyoruz. Son dönemde Çanakkale hep ulusal ve uluslararası projelerle akla gelmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu ayağı ve Lapseki ayağıyla beraber hayata geçiyor. Çok değil, 2 ay sonra suyun üzerindeki direkleri görmeye başlayacaksınız. Hiçbir aksama yok." diye konuştu.

Turan, köprünün tamamlanmasının ardından Çanakkale'ye daha fazla turist geleceğini belirterek, "Tarımla ilgili ihracatımızın da çok daha farklı olduğunu görmeye başlayacağız. O yüzden köprü Gelibolu'nun kaderini değiştirecek. Hepimizin arsası kıymetlendi. Zaman içinde diğer imkanlarda fazlalaşacak. Köprü yapılıyor ama tarıma asla zarar vermeyeceğiz. 7 tane tarım ovasını sit alanı ilan ediyoruz, yani yapılaşmayı durdurduk. Köprü tarıma zarar değil, tam aksine hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde partiden ve ideolojiden ziyade hizmete oy verilmesini isteyen Turan, şöyle devam etti:

"Ticaret odası başkanlığı yapmış, başarılı, genç dinamik bir başkan adayımız var. Gelibolu hizmete aç. AK Parti olarak 5 yıl iktidardayız. O yüzden diyoruz ki bu genel ve yerel uyumunu birlikte sağlayalım. Şimdiye kadar söyleyip de yapmadığımız bir şey olmadı. Bir tek Gelibolu'ya yapılacak feribot iskelesi konusu müteahhitle yaşanan mahkeme süreçleri nedeniyle durdu ama o iskele bizim boynumuzun borcu. Bu yatırım Gelibolu'ya yapılacak dedik ve işi özel idareye devredip araçları inşa sahasına sokup çalışmalara başladık. Gelibolu'ya bir müjde daha veriyorum. Şu anki iskelenin rampasını 14 metre büyütüyoruz. Daha çok araç almasını sağlıyoruz. Trafiği rahatlatmak içinde şu anki rampayı büyütüyoruz. Önümüzdeki salı günü başlıyoruz. 80 gün sonra yeni rampa hizmete girecek, 15 ay sonra da yeni limanımız hizmete girecek inşallah."

Turan, İYİ Parti'nin proje partisi olduğunu ve görevi bittikten sonra bu partinin dağılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkücüysen adres belli. Muhafazakar demokrat isen adres belli. Solcuysan da belli. İYİ Parti ne ya? Ülkücüleri CHP'ye götüremeyenler bu projeyle muhatap aldılar ama İYİ Partili kardeşlerim bu oyunu görecekler. Gelibolu'da da adayımız Bülent Çetin'e sahip çıkacaklar. CHP'ye de iki lafım var. Sakın Gelibolu'da 'Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti' demesinler. O parti başka parti, bu parti başka parti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti halkçı partiydi, devletçiydi, milliyetçiydi. Bu partinin milliyetçiliği mi kalmış? Adamlar son kampanyaya Edirne'den, Selahattin Demirtaş'tan başladılar. Böyle parti mi olur? Halkımız bunların gerçek yüzünü gördü, biz beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz. Askerimiz Afrin'de Allah Allah deyip giderken Kılıçdaroğlu çıktı, 'Askerimizin ne işi var Afrin'de?' dedi. Biz 'Terör devleti kuramazsınız' deyip dünyaya meydan okurken CHPliler başka bir şey dediler. Onun için beka sorunu var diyoruz, O yüzden Tayyip Erdoğan'sız Türkiye projesine Sayın Bahçeli alet olmadı. İYİ Partililer de CHP'liler de iyi düşünsünler. Kanımızın son damlasına kadar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Turan ile İskenderoğlu'na tablo hediye edildi.

 

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