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Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş

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Bursa'da, çocuklarını yan odaya kapattıktan sonra eşi Hatice Eren'i silahla vurarak öldüren Cihan Eren'in yargılanması sürüyor. Sanık, olaydan bir süre önce eşinin kendisini aldattığına yönelik mektup aldığını, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti.
Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş
Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş

Bursa'da, çocuklarını yan odaya kapattıktan sonra eşi Hatice Eren'i silahla vurarak öldüren Cihan Eren'in yargılanması sürüyor. Sanık, olaydan bir süre önce eşinin kendisini aldattığına yönelik mektup aldığını, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti.

Olay, İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Hasanpaşa Mahallesi'nde oturan Cihan Eren saat 07.00 sıralarında, ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında götürüp kapıyı üzerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsız olduğu belirtilen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i, başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü.

Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Cihan Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Bu sırada gelen Cihan Eren'in akrabaları, oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan çiftin 5 yaşındaki S. ve 3 yaşındaki E. adlı kızlarını evden uzaklaştırdı.

Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tutuklanan Cihan Eren hakkında dava açıldı.

Eşini, kendisini aldattığı yönündeki mektup yüzünden öldürmüş

DAVA SÜRÜYOR

Tutuklu sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Sanık Cihan Eren, ifadesinde olay gününden önce eşinin kendisini aldattığına yönelik mektup geldiğini, o nedenle bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ise 14 Mayıs 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.

 

 

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