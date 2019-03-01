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Sigara paketlerine yeni standart: Uyarı artırıldı

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Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85’e çıkartılıyor, marka logo ve simgeleri kaldırılıyor. Uygulama 5 Temmuz’da başlayacak.
Sigara paketlerine yeni standart: Uyarı artırıldı
Sigara paketlerine yeni standart: Uyarı artırıldı Sigara paketlerine yeni standart: Uyarı artırıldı Sigara paketlerine yeni standart: Uyarı artırıldı

Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85’e çıkartılıyor, marka logo ve simgeleri kaldırılıyor. Uygulama 5 Temmuz’da başlayacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, sigaralar için yeni paket yönetmeliği hazırladı. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen yönetmelikle paketlerin üzerinde markanın logosu, simgesi veya işaretleri bulunmayacak. Uyarı alanlarının yüzde 85’e yükseltileceği standart sigara paketleri ile çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan yeni yönetmeliğe göre paketlerde yapılan değişiklikler şöyle:

UYARI ALANI YÜZDE 85

Türkiye’de piyasaya sunulan tütün mamullerinin paketlerinin ön ve arka yüzeylerinde yüzde 65 oranında uygulanan fotoğraflı sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarılıyor ve paketin her iki yüzeyine de fotoğraflı uyarı konuluyor. Ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının da yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı getiriliyor. Sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde yer alan ve yüzde 10’unu kaplayan ‘sigara içeriği’ değerleri de kaldırılıyor. Ayrıca paketler renk, yazı ve şekiller dahil olmak üzere tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülüyor. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Marka, paketlerin üzerine yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu standart olacak şekilde, sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacak.

2020’YE KADAR TAMAMLANACAK

Uygulama 05 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlayacak, 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski hiçbir ürün kalmayacak. Olan ürünler ise imha edilecek.

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