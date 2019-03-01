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Enflasyon hedefe uygun gidiyor

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Bakan Berat Albayrak, enflasyonun 2019 hedefine uygun gittiğini belirterek, “Bütçe disiplini ve cari açıkta da 6 ayda ciddi yol katettik” dedi.
Enflasyon hedefe uygun gidiyor
Enflasyon hedefe uygun gidiyor Enflasyon hedefe uygun gidiyor Enflasyon hedefe uygun gidiyor

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2019 enflasyon hedefini yüzde 15.9 olarak açıkladıklarını belirten Albayrak, "Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz. Bu, ekonomideki yavaşlamayla da, para ve maliye politikalarının son 6 aylık sürece verdiği güçlü refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının da kırılmasıyla birlikte… Ekonomide algı konusu çok önemli. Malum Türkiye son 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. YEP'te biz buna çok güçlü bir cevap verdik" dedi. Albayrak, bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında da 6 ayda ciddi yol katettiklerini söyledi.

TİCARET HACMİ 165 MİLYAR $

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin 165 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Albayrak, "Türkiye-AB ilişkileri günlük ilişkiler değildir. Yüzyıllardır süregeliyor. Bugün komşuyuz, yarın da komşu olacağız. Bir yere gitmiyoruz buradayız hep birlikte dost, kardeş ve güzel komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak en önemli motivasyonumuz olmalı. Taahhütlerin onurlandırılması hayata geçirildikçe karşılıklı ilişkiler daha iyi konuma gelecek. Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi" mesajını verdi. Albayrak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin, vize serbestîsinin ve ortak değerler konusunun çok önemli ve hassas mevzular olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bulunduğu bölgede önemli bir sorumluluğu olduğuna işaret eden Albayrak, "Bakıyorsunuz Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi. Diktatörlükler bir yanda işte görüyorsunuz 9 masum sivil idam edildi. Son 16 yılda kim ne derse desin Türkiye'de demokrasi güçlendi" dedi.

'EKONOMİK REFORMLAR UMUT VAAT EDİYOR'

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Türkiye ile müzakerelerin bitmediğini sadece durduğunu söyledi. Katainen "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi. Türkiye'nin vize serbestliği kriterlerini yerine getirdiği anda vizesiz seyahatin başlayacağını belirten Katainen, şöyle konuştu: "72 kriterden 68'ini tamamladı. Sadece 1-2 tanesi kaldı. 3 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanacaktır."

AB'DEN DEMİRYOLU HATTINA REKOR HİBE

İstanbul'u Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi için AB'den sağlanan 275 milyon euroluk hibeyle ilgili imza töreni de yapıldı. Törene, AB Komisyonu'nun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldı. Hattın toplam yatırımı 1 milyar euro civarında olacak.

Sabah

 

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