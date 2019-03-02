Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

LPG Otogazın litre başına 18 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 2 Mart itibaren LPG Otogaza litre başına 18 kuruş zam geldi.
Otogaza yapılan artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
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LPG Otogazın litre başına 18 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 2 Mart itibaren LPG Otogaza litre başına 18 kuruş zam geldi.
Otogaza yapılan artış pompa fiyatlarına yansıyacak.