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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
LPG Otogaza 2 Mart itibaren geçerli olmak üzere litre başına 18 kuruş zam geldi.
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi Araç sahipleri dikkat! Zam geldi Araç sahipleri dikkat! Zam geldi


LPG Otogazın litre başına 18 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 2 Mart itibaren LPG Otogaza litre başına 18 kuruş zam geldi.

Otogaza yapılan artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

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