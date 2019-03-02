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İş arayana 900 TL

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Hükümet, sosyal yardım alanların işgücüne katılmasını teşvik ediyor. İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor.
İş arayana 900 TL
İş arayana 900 TL İş arayana 900 TL İş arayana 900 TL

İstihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların aktif işgücüne katılması için hükümet tarafından çeşitli destekler veriliyor. 

 

GİDERLERE ÖDENEK 

Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderler için, bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere, 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş ararken ve iş görüşmesine giderken yapılan masraflar karşılanmış oluyor. 

 

SOSYAL YARDIM ÖNCELİĞİ 

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar, 788 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda, eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda (eğitim, gıda, kömür gibi) öncelik veriliyor. 

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