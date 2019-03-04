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Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü

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Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü
Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü. Aslan daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti
Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü Kocaeli'de damat dehşeti: 4 ölü

Olay, gece saatlerinde Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarında sorunlar olan Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine geldi. Aslan evde kayınvalidesi ve kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; tartışma sırasında tabancasını ardı ardına ateşleyen Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde yerde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekibinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için ölenlerin cezası otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

 

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