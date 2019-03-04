04 Mart 2019 Pazartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:03Güneş 07:28Öğle 13:21İkindi 16:30Akşam 19:04Yatsı 20:23
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 103.267 -1.21
  • Altın: 223,681 0.08
  • Dolar: 5,3719 0.67
  • Euro: 6,1034 0.52

G. Afrika'ya Türk başkan adayı

»
Türk işadamı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.
G. Afrika'ya Türk başkan adayı
G. Afrika'ya Türk başkan adayı G. Afrika'ya Türk başkan adayı G. Afrika'ya Türk başkan adayı

İşadamı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Afrika Ulusal Demokratik Hareketi kurucusu Dağ, projelerini anlattı.

Türk asıllı işadamı Mehmet Vefa Dağ, 2001 yılında evlenmek için Güney Afrika'ya gitti. En büyük hayalinin siyasete atılmak olduğunu söyleyen Dağ, 2009 yılında politikaya atıldı. 2016'da Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Cape Town'da Alshura Partisi'ni kurdu. Belediye başkanlığına aday olan Dağ, girdiği yerel seçimde başarılı olamadı.

Kurduğu partinin belli bir kesime hitap ettiğini söyleyen Dağ, 2017 yılında Alshura Partisi'nin ismini 'Afrika Ulusal Demokratik Hareketi' olarak değiştirdi. 8 Mayıs'ta yapılacak Güney Afrika genel seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ilk Türk aday oldu. Dağ seçim sürecindeki hazırlılarını Yeni Şafak'a anlattı. Tüm ülkeye hitap eden bir parti kurduklarını söyleyen Dağ, şunları söyledi:

MECLİS'E GİRECEĞİM

"2016 yılında Cape Town'da belediye başkanlığı için seçimlere girdim. O dönem sadece Müslümanlara yönelik bir parti anlayışıyla seçimlere girdiğimiz için başarılı olamadık. Şimdi o anlayışı değiştirerek tüm millete hitap eden bir parti yapısıyla seçimlere katılıyoruz. Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ilk yabancı kökenli Güney Afrika vatandaşı benim. Cape Town'da ilk 5 parti arasındayız. Güney Afrika'nın genelinde ise ilk 7 parti arasındayız. Seçim çalışmalarını güçlendirmek için bölgedeki 8 partiyle seçim ittifakına gittik. Bu ittifakla birlikte ülke genelinde ilk 5 parti arasında yer alacağız. Bu da beni milletvekili olarak Meclis'e taşıyacak."

PROJELERİMİZ VAR

"8 bin parti üyemiz var. Seçimlere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ülke genelindeki 9 eyalette başkan adaylığımız var. Ben de ülkenin Cumhurbaşkanlığı için yarışmaktayım. Partimizin amblemi ampul olarak belirledik. Işıklandırma anlamına gelen parti simgemizle birlikte hedefimiz Afrika'nın siyah rengini yepyeni bir iklimle buluşturmaktır. 8 Mayıs seçimleri için 23 Mart günü Cape Town'da 20 bin kişinin katılacağı bir miting düzenleyeceğiz. Ülkede en çok konuşulan dil Afrikaans. Buraya geldiğimde ilk işim bu dili öğrenmek oldu. Türk asıllı olmama rağmen halk beni kendilerinden biri olarak görüyor. Güney Afrika'da sosyal revizyon alanında projelerimiz var. Yerel otomobil üretiminden tutun, hızlı tren çalışmalarına kadar birçok alanda vatandaşa hizmet vereceğiz. Her şehre üniversite, hastane açacağız. Afrika'nın en büyük havalimanını inşa edeceğiz. Öte yandan ülkeyi Afrika'nın tekstil üretim merkezi haline dönüştürmeyi planlıyorum."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesiAdalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesiYıldırım, "İstanbul kartı olan ve İstanbul kartı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Aydın Ünal 'Pelikan' Tweet'ini sildiAydın Ünal 'Pelikan' Tweet'ini sildiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara milletvekili Aydın Ünal'ın, AK Parti için Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ünal mesajı bir süre sonra sildi.
AK Parti'den son düzlükte yeni taktikAK Parti'den son düzlükte yeni taktikAK Parti'nin seçim kampanyasında üçüncü ve son aşama kampanyası başladı. Seçim gününe kadar sürecek son fazda slogan "Güzel şehirler ile yükselen Türkiye" olarak belirlenirken AK Parti'de olan ve olmayan belediyeler için farklı söylemler belirlendi.
G. Afrika'ya Türk başkan adayıG. Afrika'ya Türk başkan adayıTürk işadamı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li mevkidaşına FETÖ mektubuAdalet Bakanı Gül'den ABD'li mevkidaşına FETÖ mektubuAdalet Bakanı Gül, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen William Barr'a mektup gönderdi. Bakan Gül mektupta FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.
Veysel Tiryaki'den Yenimahalle için dev Kent Çiftliği projesiVeysel Tiryaki'den Yenimahalle için dev Kent Çiftliği projesiVeysel Tiryaki'den Yenimahalle için dev Kent Çiftliği projesi
  • 'Beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz'01 Mart 2019 Cuma 08:23
  • Siyasette 'anket' muamması01 Mart 2019 Cuma 08:14
  • Kahraman ilçeye 15 Temmuz meydanı01 Mart 2019 Cuma 08:09
  • HDP o ilde başkan adayını değiştirdi!27 Şubat 2019 Çarşamba 12:37
  • Özhaseki'den yeni parti iddialarına tepki: Yanlış bulurum27 Şubat 2019 Çarşamba 08:37
  • 28 Şubat tarihe gömüldü27 Şubat 2019 Çarşamba 08:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur"27 Şubat 2019 Çarşamba 08:21
  • TKP'den İstanbul Güngören'de başörtülü aday!25 Şubat 2019 Pazartesi 09:10
  • Veysel Tiryaki, Yenimahalle için 232 proje açıkladı25 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
  • Eski CHP'li isimden olay itiraf!24 Şubat 2019 Pazar 12:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri