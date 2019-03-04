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AK Parti'den son düzlükte yeni taktik

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AK Parti'nin seçim kampanyasında üçüncü ve son aşama kampanyası başladı. Seçim gününe kadar sürecek son fazda slogan "Güzel şehirler ile yükselen Türkiye" olarak belirlenirken AK Parti'de olan ve olmayan belediyeler için farklı söylemler belirlendi.
AK Parti'den son düzlükte yeni taktik
AK Parti'den son düzlükte yeni taktik AK Parti'den son düzlükte yeni taktik AK Parti'den son düzlükte yeni taktik

Yerel seçim sürecinde önceki bilinen kampanyaların aksine yeni bir seçim stratejisi belirleyen AK Parti, kampanyanın son faz olan üçüncü aşamasını başlattı. Bu aşamada AK Partili olan belediyelerde hizmetin süreceği, AK Partili olmayan belediyelerde ise vatandaşın AK Parti'nin hizmet belediyeciliği ile tanışacağına vurgu yapılacak.

1 MART İLE BAŞLADI

Kampanya sürecini üçe ayıran AK Parti ilk iki başlıkta 'gönül belediyeciliğini' anlattı. Bu süreçte adayların tümü açıklandı ve teşkilat sahaya indi. Bir taraftan da AK Parti'nin kampanya filmleri televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. AK Parti'nin kampanya sürecinde 3 aşaması ise 1 Mart tarihinde başladı.

YÜKSELEN TÜRKİYE'YE VURGU

Kampanyanın son aşamasında 3 başlıkta çalışmalar yürütülecek. Tüm Türkiye genelinde "Güzel şehirler ile yükselen Türkiye" başlığı kullanılacak. Şehirlerdeki değişim ve dönüşüm hedefleri bu başlık altında anlatılacak.

İKİ KAMPANYA...

Yerelde ise kampanya iki alanda ele alınacak. AK Parti'nin elinde olan belediyeler ile AK Parti'nin elinde olmayan belediyelerde farklı sloganlar tercih edilecek. AK Partili olmayan belediyelerde gönül belediyeciliğinin güçlenerek artacağı vurgusu yapan "Şehirde bir şey değişecek hizmet değişecek" sloganı kullanılacak. AK Partili belediyelerde ise "Türkiye için hız kesmeden devam" vurgusuna yer verilecek.

MANİFESTO FİLME DÖNÜŞTÜ

Ayrıca AK Parti'nin manifestosunda vurgulanan başlıklar için tanıtım filmleri hazırlandı. Şehir planların nasıl yapılacağı, alt yapı ve ulaşım önerileri, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal belediyecilik ve yatay mimari, halkla birlikte yönetme ve şeffaf belediyecilik ilkeleri bu tanıtım filmleri ile halka anlatılacak.

 

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