Aydın Ünal 'Pelikan' Tweet'ini sildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara milletvekili Aydın Ünal'ın, AK Parti için Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ünal mesajı bir süre sonra sildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara milletvekili Aydın Ünal'ın, AK Parti için Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Ünal mesajı bir süre sonra sildi.

Aydın Ünal, sildiği Tweet'inde, "Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim: Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt Ak Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ünal, daha sonra bu Tweet'ini silerek, "İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar fark edilemeyecek bu belli ki" dedi.