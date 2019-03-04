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Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesi

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Yıldırım, "İstanbul kartı olan ve İstanbul kartı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesi
Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesi Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesi Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesi

eçim çalışmalarını Büyükada'da sürdüren Yıldırım, meydanda vatandaşları selamlayarak, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı binasına yürüdü.

Burada halka hitap eden Yıldırım, kendisini "Adalı" olarak tanıtarak, "Niye Adalıyım? 80-81 yıllarında Heybeliada'da yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. Adayı iyi bilirim. Adanın zorluklarını da güzelliklerini de bilirim." diye konuştu.

Adaların trafik sorunu olduğuna işaret eden Yıldırım, insanların sadece İstanbul'un trafik sorunu olduğunu zannettiğini söyledi.

Yıldırım, "Ada'nın trafik sorunu İstanbul'dan daha fazla var öyle değil mi?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan, "Evet" yanıtını aldı.

Türkiye'de ulaşım ve trafik sorununu çözenin AK Parti olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:,

"16 yıldır, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle milleti birleştirdik ama bir şeyi yapmadık ve asla yapmayacağız. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında tek millet, tek devlet, tek vatan olarak ilelebet kardeşçe yaşayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, iyi olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Yıldırım, Adalar’ın hoşgörünün, çok kültürlülüğün merkezi olduğunu, farklı inanç gruplarına kucak açan, bağrına basan bir kültürden geldiğini dile getirerek, "Burada Türkiye'nin her tarafından kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Burayı mesken tutmuşlar. Elbette birlikte daha güzel günlere erişmek için çok çalışacağız." dedi.

"Adanın trafik problemi de kökünden çözülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı sırada İDO Genel Müdürü olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İDO Genel Müdürlüğü'nde adalara iskeleleri, seferleri yaptık. Adadaki mağduriyetleri sona erdirdik. Ama görüyorum ki bugünlerde yine seferlerde aksamalar varmış. Bunların hepsi 1 Nisan’dan itibaren sona erecek, adanın trafik problemi de kökünden çözülecek." şeklinde konuştu.

Faytonculuğun adalarda bir markası ve bir anlamı olduğuna da değinen Yıldırım, "Tabii ki bu nostalji yaşamalıdır. Ancak bu fayton hatlarını çok fazla onlar da can taşıyor. Onlara haddinden fazla yüklenmenin anlamı var mı? Yok. Faytoncularımızla bir araya geleceğiz, atlarımızı eziyetten kurtaracağız ve ulaşımı çok daha modern, elektrikli fayton görünümlü araçlarla adada sağlayacağız." diye konuştu.

Adalılara ulaşım ücretsiz olacak

Binali Yıldırım, Adalılara bir müjdesi olduğunu dile getirerek, "İstanbul kartı olan ve İstanbul kartı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vatandaşlara "Adaya artık bir kadın eli değsin mi? Özlem Öztekin Vural'ı başkan yapıyor muyuz?" diye soran Yıldırım, evet cevabını aldı. Yıldırım, Vural'a oy verilirken, kendisinin de unutulmamasını istedi.

Bir vatandaşın, elektrikli fayton da faytoncuların mı olacak? sorusu üzerine, Yıldırım, "Onları size vereceğiz zaten başka kime vereceğiz? Siz yapacaksınız. Sizin hakkınızdır bu. Tabii ki yine fayton işini faytoncular yapacak. Hiç kimse, bir hak sahibi, hakkından bir kayıp olmayacak. Bunu böyle bilmenizi istiyorum." cevabını verdi.

Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmayacağını belirten Yıldırım, "Yeter ki kardeşliğimiz birliğimiz daim olsun. Ülkemize istiklalimize geleceğimize yan bakanlara fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP Adalar İlçe Başkanlığı'na yürüyen Yıldırım, esnaf ile sohbet etti. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Öte yandan, AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural da bir selamlama konuşması yaptı.

 

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