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Zam şampiyonu belli oldu!

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Zam şampiyonu belli oldu!
Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.
Zam şampiyonu belli oldu! Zam şampiyonu belli oldu! Zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi.

 

Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.

En çok erkek kazağı ucuzladı

 

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 14,66 ile domates, yüzde 13,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,49 ile çocuk kazağı, yüzde 10,81 ile elbise, yüzde 9,66 ile kadın botu, yüzde 9,39 ile erkek montu izledi.

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