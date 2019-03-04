Emekliye yüzde 4 ek ödeme

Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Yılın ilk yarısı için bu sınır 1.224 lira oldu. Yani maaşı 1.224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor.
Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 53 ile 215 lira arasında ek ödeme veriliyor Ek ödeme tutarı, zamlanan yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için temmuzda artacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.
Böylece emeklilerin temmuzda hem maaşı hem de ek ödeme tutarı artmış olacak.
Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5'lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de “Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun” diyor.
KAYNAK: GÜNEŞ