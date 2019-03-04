Emekliye yüzde 4 ek ödeme

Her ay emekliler, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme de alıyor.



Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Yılın ilk yarısı için bu sınır 1.224 lira oldu. Yani maaşı 1.224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor.

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 53 ile 215 lira arasında ek ödeme veriliyor Ek ödeme tutarı, zamlanan yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için temmuzda artacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Böylece emeklilerin temmuzda hem maaşı hem de ek ödeme tutarı artmış olacak.

Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5'lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de “Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun” diyor.

KAYNAK: GÜNEŞ