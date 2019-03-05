05 Mart 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:21İkindi 16:31Akşam 19:05Yatsı 20:24
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 104.193 0.90
  • Altın: 223,352 0.36
  • Dolar: 5,3718 -0.07
  • Euro: 6,0823 -0.63

Bu faiz oranları kalıcı olamaz

»
ATO Başkanı Gürsel Baran, yüksek faiz oranlarına dikkat çekerek, “Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde” dedi.
Bu faiz oranları kalıcı olamaz
Bu faiz oranları kalıcı olamaz Bu faiz oranları kalıcı olamaz Bu faiz oranları kalıcı olamaz


Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, vergi ve SGK primi desteklerinin yanında, 3 ay boyunca maaş desteği de verecek olmasının ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesinin reel kesimin moralini yükseltiğini söyledi.AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan baran yüksek faiz ortamında yatırımların zorluklarına dikkat çekerek, "Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde. Türkiye bunu daha önce de başardı bundan sonra da başaracaktır. Ben bu faiz oranlarının kalıcı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Devletin af, teşvik ve yeniden düzenlemeler yoluyla her gün bir alanla ilgili iyileştirmeler yaptığını anlatan Baran, KDV alacakları konusunda yapılan düzenlemeyi de çok olumlu bulduklarını söyledi.

 

SEÇİM SONRASI İÇİN BİR SORUN YOK

Baran, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Türkiye'de herhangi bir problem yaşanmayacağını belirterek, "4-4,5 yıl seçim olmayacak. Seçimlerden sonra varsa bir eksiğimiz masaya yatırıp hepsini düzeltip güle oynaya bir 4 yıl geçireceğiz" dedi. ATO'ye üye 1,5 milyon kişiden 10 binin ihracat yaptığını ve bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, "Türkiye'nin geleceği dış ticarette, katma değerli ihracatta. Bu anlamda biraz eksikliğimiz var. İnsanlara ihracatı sevdirememişiz ya da ürkmüşler ihracattan. İhracat yapmak isteyenlerin önünde ne gibi engeller var, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz, neler yapabiliriz, bu anlamda ATO olarak gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 

HEDEF İLK 10 EKONOMİ

Baran, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası için “ekonomi tufanı” şeklinde yaratılan spekülatif yaklaşımları da değerlendirdi. Bu yaklaşımı çok garipsediğini belirten Baran, “Ben bunlara gülüyorum. Belki bunlar bir yerlerden tetikleniyor, bilmiyorum. Burası Türkiye, çok farklı bir ülke. Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri” dedi. Yaklaşık 1 ay önce Ankara’dan doğrudan uçuşların başlatıldığı İtalya’ya gittiklerini ifade eden Baran, bu ülkenin ticaret odasını ziyaret ederek çeşitli alanlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk devinden Katar hamlesi!Türk devinden Katar hamlesi!Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.
Bu faiz oranları kalıcı olamazBu faiz oranları kalıcı olamazATO Başkanı Gürsel Baran, yüksek faiz oranlarına dikkat çekerek, “Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde” dedi.
Emekliye yüzde 4 ek ödemeEmekliye yüzde 4 ek ödemeHer ay emekliler, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme de alıyor.
Zam şampiyonu belli oldu!Zam şampiyonu belli oldu!Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.
Şubat ayı enflasyon verileri açıklandıŞubat ayı enflasyon verileri açıklandıTUİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,16 arttı
İş arayana 900 TLİş arayana 900 TLHükümet, sosyal yardım alanların işgücüne katılmasını teşvik ediyor. İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor.
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geldi02 Mart 2019 Cumartesi 08:53
  • "Dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek"01 Mart 2019 Cuma 13:51
  • Türkiye'nin en zengini belli oldu01 Mart 2019 Cuma 11:56
  • Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi01 Mart 2019 Cuma 10:12
  • Enflasyon hedefe uygun gidiyor01 Mart 2019 Cuma 08:52
  • Takım elbiseli, kravatlı simitçi01 Mart 2019 Cuma 07:58
  • Binlerce çalışana müjde!28 Şubat 2019 Perşembe 23:31
  • Doğu Akdeniz'de flaş gelişme!28 Şubat 2019 Perşembe 18:28
  • Bakan Albayrak 'acil' deyip çağrıyı yaptı!28 Şubat 2019 Perşembe 13:13
  • Bakan duyurdu: Fiyatlar daha da düşecek28 Şubat 2019 Perşembe 13:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri