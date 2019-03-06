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Çocukları istismardan koruyan derneğin başkanı istismardan tutuklandı

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Çocukları tacizden korumak amacıyla kurulan bir derneğin başkanı , küçbir erkek çocuğunu istismardan tutuklandı
Çocukları istismardan koruyan derneğin başkanı istismardan tutuklandı
Çocukları istismardan koruyan derneğin başkanı istismardan tutuklandı Çocukları istismardan koruyan derneğin başkanı istismardan tutuklandı Çocukları istismardan koruyan derneğin başkanı istismardan tutuklandı

Çocukları tacizden korumak amacıyla kurulan bir derneğin başkanı , küçbir erkek çocuğunu istismardan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede , eşinden 2 yıl önce ayrılan çocukları cinsel istismardan korumak amacıyla kurulan bir derneğin başkanı, eşinden ayrılması nedeniyle mahkeme hakkında her ayın 1. ve 3. haftasonları şahsi münasebet kurma kararı verdi.

Çocuk annesinin yanındayken cep telefonu ile sürekli çıplak görüntülere baktığını annesi farketti. Annesinin tepkisi üzerine, çocuk, babasının sürekli böyle şeylere baktığını, hatta kendisine ait özel yerlerine de dokunduğunu beyan etmesi üzerine annenin şikayetiyle olay ortaya çıktı.

 

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