06 Mart 2019 Çarşamba17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:25Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:25
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 104.586 0.82
  • Altın: 223,019 -0.07
  • Dolar: 5,3850 -0.10
  • Euro: 6,0888 -0.03

Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacak

»
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Dolar kuru için de oldukça önemli olan karar öncesi Merkez Bankası’ndan bir faiz değişikliği beklenmiyor.
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacak
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacak Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacak Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacak


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Dolar kurunu yakından ilgilendiren bu karar öncesi piyasalarda sakin bir hava hakim.

 

Merkez Bankası bu yıl ki ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını yarın gerçekleştirecek. Haftaya 5.30 seviyelerinde başlayan dolar kuru açısından da oldukça önemli olan karar öncesi ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile bir parça yükselen dolar kuru 5.40 seviyelerinde gezinirken son iki gündür piyasalarda sakin bir hava hakim.

 

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Merkez Bankası son olarak eylül ayında politika faizini 625 baz puan artırarak faizi yüzde 24’e çıkarmıştı. O tarihten itibaren faizlerde bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası’nın yapılan anketlere göre bu toplantıda da faiz artışına gitmesi beklenmiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacakTüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacakMerkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Dolar kuru için de oldukça önemli olan karar öncesi Merkez Bankası’ndan bir faiz değişikliği beklenmiyor.
Kamu borçlarını öderse piyasa nefes alırKamu borçlarını öderse piyasa nefes alırPiyasadan mal ve hizmet alan kamu kuruluşlarının hak edişleri ve ödemeleri geciktirmesi işletmeleri zora sokarken, faiz ve enflasyonun düşüşünü zorlaştırıyor.
Türk devinden Katar hamlesi!Türk devinden Katar hamlesi!Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.
Bu faiz oranları kalıcı olamazBu faiz oranları kalıcı olamazATO Başkanı Gürsel Baran, yüksek faiz oranlarına dikkat çekerek, “Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde” dedi.
Emekliye yüzde 4 ek ödemeEmekliye yüzde 4 ek ödemeHer ay emekliler, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme de alıyor.
Zam şampiyonu belli oldu!Zam şampiyonu belli oldu!Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.
  • Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı04 Mart 2019 Pazartesi 10:04
  • İş arayana 900 TL02 Mart 2019 Cumartesi 10:28
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geldi02 Mart 2019 Cumartesi 08:53
  • "Dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek"01 Mart 2019 Cuma 13:51
  • Türkiye'nin en zengini belli oldu01 Mart 2019 Cuma 11:56
  • Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi01 Mart 2019 Cuma 10:12
  • Enflasyon hedefe uygun gidiyor01 Mart 2019 Cuma 08:52
  • Takım elbiseli, kravatlı simitçi01 Mart 2019 Cuma 07:58
  • Binlerce çalışana müjde!28 Şubat 2019 Perşembe 23:31
  • Doğu Akdeniz'de flaş gelişme!28 Şubat 2019 Perşembe 18:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri