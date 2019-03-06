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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası, yüzde 24'te olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bugün düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısından sonra beklenen faiz kararını açıkladı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararı sonrası dolar/TL 5.3656 ile gün içi en düşük seviyeye geriledi. Euro/TL  6.08'den 6.07'ye indi. 

Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.  Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. 

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır

 

GÜN İÇİNDE EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Dün akşam 19:52'de 5.4020'ye kadar yükselen Dolar/TL  bu sabah saatlerinde 5.37 civarında seyretti. Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararı sonrası dolar/TL 5.3656 ile gün içi en düşük seviyeye geriledi. Euro/TL  6.08'den 6.07'ye indi. 

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Beklentilerin altında artış gösteren ve yıllık yüzde 19.67 sevişesine gerileyen şubat ayı enflasyonunun ardından piyasalarda TCMB'nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken bankanın "enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajı ile birlikte bu ayki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

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