Dört bir koldan istihdam atağı

İstihdam seferberliğine Ege Bölgesi sanayicileri ile Ordu, Giresun ve Erzincan’daki iş adamlarından da destek geldi.



Türkiye'nin dört bir yanındaki iş dünyasına ilişkin sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsalar ülke genelinde başlayan "İstihdam Seferberliği 2019"a desteklerini açıklamayı sürdürüyor. Ege bölgesi sanayicileri, Ordu, Giresun ve Erzincan'daki iş adamları istihdama katkı için gerekeni yapacaklarının mesajını verirken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) da “İstihdam Seferberliği 2019” programıyla tanıtım desteği sunacağı belirtildi.

TEŞVİKTEN FAYDALANIN

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile birlikte OTSO'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini söyledi. Şahin, seferberlik kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu vurguladı. Kahraman da, "Bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın" mesajını verdi.

KAMU-ÖZEL EL ELE

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün ve Giresun Ticaret Borsası Başkan Vekili Hamza Bölük de, yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini bildirdi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise, "2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Tüm işverenlere yeniden destek için çağrıda bulunuyorum" dedi.

İŞE AL TEŞVİĞİ KAZAN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2019 istihdam seferberliğinin toplumsal ve ekonomik açıdan önemli katkı sunduğunu bildirdi. Yorgancılar, iş dünyasına istihdam katkısı vererek teşviklerden yararlanma davetinde bulundu.

TANITIM HAMLESİ

TİSK ise istihdam seferberliğine destek amacıyla İstihdam Seferberliği 2019 konulu tanıtım programı düzenleyecek. İstanbul'da 9 Mart'ta yapılacak program, Gaziantep, Samsun, Konya ve Aydın olmak üzere birçok ilde sürecek.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK