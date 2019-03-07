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Dolar neden yükseldi?

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Dolar neden yükseldi?
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faizi yüzde 24'te bırakmasına karşın 5.44’ü gördü.
Dolar neden yükseldi? Dolar neden yükseldi? Dolar neden yükseldi?


Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. İleriye yönelik faizleri düşüreceğine ilişkin herhangi bir mesaj da vermedi. Döviz kuru da başta buna pozitif tepki verdi ve kısmen gevşedi. Ancak daha sonra sert yükseldi 3 Ocak sonrasında çıkmadığı 5.40’ın üzerine attı kendini, 5.44’ü gördü.

 

Peki doları ne yükseltti? Doların TL karşısındaki yükselmesinde faiz indirimi gibi bir faktör yoktu. Hükümet kanadından da yapılan açıklamalar içinde de kuru etkileyecek herhangi bir mesaj bulunmuyordu.

İÇERİDEN BİR NEDEN YOK

 

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapılandırma süreci sayesinde 318 şirket ve 5.4 milyar liralık kredinin konkordatodan çıktığını açıklaması olsa olsa pozitif etki yapardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayı içinde çiftçilere 3.7 milyar lira ödeneceğini açıklaması da bütçe çerçevesinde yapılacak ödemeydi.

-Dolayısıyla bugünkü kur sıçramasının gerisinde içeriden bir neden bulmak zor. Ancak dolar da sadece dün yükselmedi. Hareket mart ayından itibaren başladı ve bugün ivme kazandı. Tam olarak ABD ile diplomasi trafiğinin hızlanması ve ilişkilerin giderek bozulmasıyla paralellik gösteriyor.

ABD’DEN GELEN AÇIKLAMALAR ETKİLİ

 -Hatta ABD tarafı son olarak Türk ihraç mallarına tanıdığı avantajları kaldırmayı, Rusya’dan S-400’lerin alınması halinde yaptırımların geleceğini, ABD’den alımı kararlaştırılan F-35 uçaklarının teslim edilmeyeceğini, silah transferlerinin durdurulacağını, potansiyel yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

-Ancak anlaşması yapılmış teslim tarihi olarak Temmuz 2019 belirlenmiş hava savunma silahı S-400’lerin alımından vazgeçilmesi Türkiye için mümkün değil.

-Buna karşın ABD “Ya benim yanımdasın ya da düşmanımsın” diye kestirip atıyor. Yanında yer almaya kalksak İran’a düşman kesileceğiz, ticari ilişkileri bitireceğiz. Rusya ile ilişkileri gerileteceğiz. PKK, YPG gibi örgütlerle ABD’nin iş tutmasına da ses çıkarmayacağız.

-Bunun karşılığı ise ABD ile ticari ilişkileri geliştirmek ve eğer satabilecek mal üretebilirsek, karşılıklı ticaret hacmini 75 milyar dolara doğru çıkarmak olacak.

KAYNAK: HABERTÜRK

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