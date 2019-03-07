07 Mart 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:59Güneş 07:23Öğle 13:20İkindi 16:32Akşam 19:08Yatsı 20:27
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 103.458 0.00
  • Altın: 224,392 -0.24
  • Dolar: 5,4378 0.09
  • Euro: 6,1479 -0.02

Maaşın yarısı 1 yıl devletten

»
Maaşın yarısı 1 yıl devletten
İstihdam seferberliğinde yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak. Her genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl yüzde 25’ini devlet ödeyecek..
Maaşın yarısı 1 yıl devletten Maaşın yarısı 1 yıl devletten Maaşın yarısı 1 yıl devletten

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak. İşbaşı eğitim programının zorunlu istihdam sürecinde her bir genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlave istihdam kapsamında 2 yıl iş garantisi veren işletmelere yaklaşık 9 milyar lira teşvik sağlanacak.

 

İlk yıl asgari ücret üzerinden maaşın yüzde 50'sini, ikinci yıl yüzde 25'ini devlet karşılayacak. Böylece mesleki deneyim, tecrübe sağlayan eğitim programlarına katılan gençlerin 2 yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanmış olacak.

Hükümet, işini kurmak isteyen gençlere fırsat kapısı açmak için 10 farklı program kapsamında kredi ve hibe desteği veriyor. Açılan girişimcilik eğitim programları ile kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim veriliyor. Bu kurslarda alınan sertifika ile KOSGEB'den 50 bin liralık hibe imkanından yararlanılabiliyor. Eğitimlere katılan gençlere günlük 20 lira harçlık veriliyor ve kurs süresince sigorta da yatırılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Albayrak açıkladı: Yüzde 50 azaldı!Bakan Albayrak açıkladı: Yüzde 50 azaldı!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel sektör ve kredi büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Maaşın yarısı 1 yıl devlettenMaaşın yarısı 1 yıl devlettenİstihdam seferberliğinde yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak. Her genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl yüzde 25’ini devlet ödeyecek..
Dolar neden yükseldi?Dolar neden yükseldi?Dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faizi yüzde 24'te bırakmasına karşın 5.44’ü gördü.
Dört bir koldan istihdam atağıDört bir koldan istihdam atağıİstihdam seferberliğine Ege Bölgesi sanayicileri ile Ordu, Giresun ve Erzincan’daki iş adamlarından da destek geldi.
Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olurTürkiye adım atarsa 'kilit' ülke olurKPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Bilirgen, "Türkiye hem depolama kabiliyeti, hem borudan kaynaklanan güçlü anlaşmaları çerçevesinde, doğal gazda bölgesinin kilit ülkesi olabilmesine yönelik adımlar atabilir" dedi.
Merkez kulağını tıkadı! Faizciler sevindiMerkez kulağını tıkadı! Faizciler sevindiMerkez Bankası, faizleri yine yüzde 24’te sabit tutarak faizciyi ve tefeciyi sevindirdi.
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı06 Mart 2019 Çarşamba 14:02
  • Tüm Türkiye merakla bekliyor! 14:00'da açıklanacak06 Mart 2019 Çarşamba 12:00
  • Kamu borçlarını öderse piyasa nefes alır06 Mart 2019 Çarşamba 08:09
  • Türk devinden Katar hamlesi!05 Mart 2019 Salı 08:06
  • Bu faiz oranları kalıcı olamaz05 Mart 2019 Salı 08:04
  • Emekliye yüzde 4 ek ödeme04 Mart 2019 Pazartesi 12:33
  • Zam şampiyonu belli oldu!04 Mart 2019 Pazartesi 12:32
  • Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı04 Mart 2019 Pazartesi 10:04
  • İş arayana 900 TL02 Mart 2019 Cumartesi 10:28
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geldi02 Mart 2019 Cumartesi 08:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri