Maaşın yarısı 1 yıl devletten

İstihdam seferberliğinde yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak. Her genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl yüzde 25’ini devlet ödeyecek..

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak. İşbaşı eğitim programının zorunlu istihdam sürecinde her bir genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlave istihdam kapsamında 2 yıl iş garantisi veren işletmelere yaklaşık 9 milyar lira teşvik sağlanacak.

İlk yıl asgari ücret üzerinden maaşın yüzde 50'sini, ikinci yıl yüzde 25'ini devlet karşılayacak. Böylece mesleki deneyim, tecrübe sağlayan eğitim programlarına katılan gençlerin 2 yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanmış olacak.



Hükümet, işini kurmak isteyen gençlere fırsat kapısı açmak için 10 farklı program kapsamında kredi ve hibe desteği veriyor. Açılan girişimcilik eğitim programları ile kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim veriliyor. Bu kurslarda alınan sertifika ile KOSGEB'den 50 bin liralık hibe imkanından yararlanılabiliyor. Eğitimlere katılan gençlere günlük 20 lira harçlık veriliyor ve kurs süresince sigorta da yatırılıyor.